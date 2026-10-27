Diego Poggi celebró el primer mes junto a Abrojo, su galgo rescatado: "Llegaste para hacerme la vida más linda"

Diego Poggi celebró el primer mes de convivencia con su perro, Abrojo, y le dedicó un tierno mensaje.

El periodista publicó en Instagram un carrete con fotos y videos del animal, y escribió: "Nuestro primer mes juntos. Llegaste para hacerme la vida más linda. Qué tipazo sos, Abrojo".

Abrojo es un galgo rescatado y se robó el corazón del conductor. Pese a que la vida los unió hace poco, se volvieron inseparables.

Según se puede ver, es un perro tranquilo y cariñoso que disfruta de dormir y jugar en su hogar.

La historia de Diego Poggi y su perro Abrojo

Diego Poggi decidió sumar un nuevo compañero a su vida: adoptó a un perro rescatado y lo compartió con alegría en las redes sociales.

Semanas atrás, Diego Poggi publicó en Instagram un video y contó que Abrojo llegó a su hogar.

"Les presento a Abrojo. Es un galguito rescatado que conocí por acá. Ya les voy a ir a contando todo, pero por lo pronto, es un tipazo", escribió.

En otro posteo, el periodista mostró que llevó al animal al veterinario, pero que debió cargarlo a upa porque tenía miedo y no quiso caminar: "El perro se me queda trabado en el medio de la calle y le tengo que hacer upa. Casi 20 kilos pesa".

Luego, Diego presentó oficialmente a Abrojo al aire de El After, el programa que conduce en Streams Telefe, y dio algunos detalles de su historia.

"¿Ustedes pueden ver lo que es esto? Se llama Abrojo porque es re pegote. Es un galgo y lo encontraron tirado en la ruta, en Chacabuco", relató.

"Es re miedoso, no saben el miedo que tiene cuando sale a la calle", agregó. "Es un bebote hermoso. Espero que me haga bien y yo hacerle bien", expresó.

"Hoy me desperté a la mañana y le prometí: 'No te va a faltar amor ni cariño, nadie te va a hacer mal si yo estoy adelante, siempre te voy a cuidar y nunca te va a faltar casa ni comida'", concluyó Poggi.

De esta manera, Diego Poggi le abrió las puertas de su hogar a Abrojo para darle una mejor vida y amarlo para siempre.