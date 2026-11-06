Juana Viale estará ocupando el lugar de Mirtha Legrand nuevamente en La Noche de Mirtha (El Trece) pese a que la conductora continúa mejorando en su casa.

Este sábado 7 de noviembre a las 21:30 hs., la conductora estará acompañada por uno de los periodistas más reconocidos del país, Marcelo Longobardi.

Continuando con el lado de la comunicación, estará el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, que actualmente conduce el programa radial Pensándolo Bien en Radio Mitre.

Los invitados de La Noche de Mirtha

Para analizar el presente del fútbol argentino y del equipo millonario, se sentará en la mesa el empresario y expresidente de River Plate, Jorge Brito.

Para cerrar esta partida, estará el médico clínico y divulgador científico Daniel López Rosetti.

Juana Viale no conducirá Almorzando con Juana

El Trece decidió que la conductora no salga al aire el domingo 8 de noviembre para continuar con la cobertura de la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

El Sumo Pontífice llegará al país el lunes 9 de noviembre. Actualmente, está en Uruguay, donde comenzó su gira sudamericana.