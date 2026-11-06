viernes 06 de noviembre del 2026
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Quiénes serán los invitados de La Noche de Mirtha con Juana Viale para el sábado 7 de noviembre: empresarios y periodistas

La conductora continuará al frente del ciclo de entrevistas hasta que La Chiqui se recupere tras su internación.

Juana Viale
Juana Viale | El Trece

Juana Viale estará ocupando el lugar de Mirtha Legrand nuevamente en La Noche de Mirtha (El Trece) pese a que la conductora continúa mejorando en su casa. 

Este sábado 7 de noviembre a las 21:30 hs., la conductora estará acompañada por uno de los periodistas más reconocidos del país, Marcelo Longobardi

Continuando con el lado de la comunicación, estará el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, que actualmente conduce el programa radial Pensándolo Bien en Radio Mitre.

Los invitados de La Noche de Mirtha
Los invitados de La Noche de Mirtha

Para analizar el presente del fútbol argentino y del equipo millonario, se sentará en la mesa el empresario y expresidente de River Plate, Jorge Brito.

Para cerrar esta partida, estará el médico clínico y divulgador científico Daniel López Rosetti.

Juana Viale no conducirá Almorzando con Juana

El Trece decidió que la conductora no salga al aire el domingo 8 de noviembre para continuar con la cobertura de la llegada del Papa León XIV a la Argentina. 

El Sumo Pontífice llegará al país el lunes 9 de noviembre. Actualmente, está en Uruguay, donde comenzó su gira sudamericana. 

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