Juana Viale estará ocupando el lugar de Mirtha Legrand nuevamente en La Noche de Mirtha (El Trece) pese a que la conductora continúa mejorando en su casa.

Este sábado 28 de noviembre a las 21:30 hs, la conductora estará acompañada por el actor Luciano Cáceres que, actualmente, está realizando su unipersonal Paraíso en Buenos Aires y participa en la película Carne

También, estará Matías Alé que está próximo a estrenar una película dramática en el cine, Maltratada, que es un gran desafío para él como actor. Además, conduce el programa Alégrate la mañana en NetTV.

Los invitados de Mirtha Legrand

Flavia Palmiero también será de la partida, quien actualmente está al frente del programa matutino Nuevo día en Ciudad Magazine. Además, fue parte del filme Funeral y medio junto a Guillermo Francella y Adrián Suar, que se estrenará en marzo.

Para cerrar, se sentará en la mesa la actriz Brenda Gandini, también pareja de Gonzalo Heredia.

¿Cuándo volvería Mirtha Legrand a su programa?

Mirtha Legrand fue dada de alta el 6 de octubre después de permanecer más de dos semanas internadas tras un cuadro de neumopatía y El Trece ya habría decidido cuándo volver a conducir su programa.

Durante su internación, fue su nieta Juana Viale quien ocupó su lugar en La Noche de Mirtha (El Trece) todos los sábados desde las 21:30 hs. con sus respectivos invitados.

Según reveló Teleavisador a través de X, Mirtha continuará mejorando su cuadro de salud desde su casa y desde el canal estarían analizando su vuelta a la televisión. De esta manera, se estima que "podría regresar en un programa especial para el mes de noviembre y otro en diciembre para cerrar el año".