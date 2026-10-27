Marcela Tauro y Paula Varela rompieron el silencio sobre la situación que se está viviendo actualmente en Intrusos (América TV) y que se dio a conocer en los últimos días.

Recientemente, Rodrigo Lussich brindó una entrevista donde reveló que en el 2027 no continuará trabajando en dupla con Adrián Pallares y que uno de ellos iba a continuar al frente del proyecto, quedando el otro relegado. Si bien se lo atribuyó a una decisión del canal, muchos especulan que habría sido una decisión de él, en medio de una búsqueda de nuevos rumbos.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Tauro contó cómo se vivió todo desde adentro: "Yo lo vi por la tele también. No me sorprendió porque los rumores estaban. Nos hablaron después y confirmaron lo que salió. Creo que es un tema personal de Rodri, una necesidad que siente después de 6 años".

"Rodri viene buscando nuevos rumbos, no quiere ser solo espectáculo; quiere hacer más teatro o política", recordó sobre recientes declaraciones del conductor y los rumores de que quería desembar en C5N.

Incluso, se mostró sorprendida con un aspecto: "No creo que sea una decisión del canal. Sí el canal va a decidir quién de los dos sigue. No me los imagino a ninguno afuera". Y, descartó ser ella quién continúe al frente: "A mí me encanta el programa, ya ocupe ese papel antes pero no me veo en ese papel hoy porque están ellos dos".

¿Qué dijo Paula Varela sobre el futuro de Intrusos?

Por su parte, Paula Varela dio su punto de vista: "Me parece que es un poco lo que venían diciendo ellos, eso es lo que sabemos hasta ahora nosotros. Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes, el equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto".

Además, supuso que se trataba de un deseo de ellos de volver a hacer cosas por separado: "Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino".

"Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal", concluyó sin certezas.