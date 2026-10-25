Rodrigo Lussich confirmó su divorcio televisivo de Adrian Pallares: por decisión de América TV no seguirán juntos al frente de Intrusos

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no continuarán como dupla al frente de Intrusos por decisión de América TV, y se conocieron los detalles.

Luego de tres años al aire en diferentes etapas del programa, la dupla se disolverá a fin de año. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares condujeron Intrusos en 2021 y 2022 luego de la abrupta salida de Jorge Rial, y luego regresaron en 2025.

Tras las distintas versiones sobre el futuro del histórico ciclo, finalmente se supo qué pasará. Pese a que circuló el nombre de Moria Casán para tomar el mando del envío, la diva continuará en El Trece.

Recientemente, Lussich visitó Blender at Night, habló sobre su futuro laboral y confirmó su divorcio televisivo de Pallares.

"Me gustaría hacer el año que viene un espectáculo de teatro de humor, de stand up político. Pero no sé si haría un programa periodístico de política, trataría de no encorsetarme tanto", comentó.

"Por lo menos por ahora no voy a C5N, probablemente el año que viene...", manifestó frente a las especulaciones de un posible pase a dicho canal.

A su vez, Rodrigo aseguró que Intrusos será el último programa de espectáculos que haga: "Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos. Porque después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la insignia".

"Tuve la posibilidad de conducirlo en dupla con Adrián, pero conducirlo al fin. Veremos cómo sigue. La dupla no va a seguir, eso sí. Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián", anunció para sorpresa de todos.

"No sé quién no sigue en Intrusos... No es una decisión nuestra, es una decisión del canal", aclaró.

"Me parece que con el chimento estoy como redondeando, pero Intrusos particularmente es un programa que me gusta mucho hacer. Quiero mucho a la gente que trabaja ahí, a los chicos, a los productores, al equipo. Me gusta mucho trabajar en América, es un canal en el que se trabaja lindo, cómodo. Nosotros vamos a trabajar por separado a partir del año que viene", añadió.

Además, el periodista aseguró que la determinación no tiene que ver con su vínculo con Pallares: "Nunca nos peleamos con Adrián. Hemos tenido discusiones, carajeos, pocos te diría. Con una mano los puedo contar y por cosas del laburo. Siempre lo arreglamos puertas afuera. Nunca nos peleamos en un camarín, nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido, peleados, peleados, nunca estuvimos".

"Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos", se sinceró. "Es una necesidad mía de conducir solo", cerró Rodrigo Lussich contundente.