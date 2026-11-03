Yerai Cortés llega a la Argentina por primera vez: cómo comprar las entradas

Yerai Cortés llega a Buenos Aires para presentar en vivo el universo de “POPULAR”, su segundo álbum y el trabajo que confirma una de las propuestas más singulares de la nueva generación del flamenco.

El artista español se presentará el 24 de abril de 2027 en el Teatro Margarita Xirgu. La fecha argentina será parte de una serie de presentaciones en Sudamérica que marcarán además su debut en Uruguay y Chile: el 21 de abril se presentará por primera vez en Montevideo, en el Teatro Solís, y el 25 de abril llegará por primera vez a Santiago de Chile, en el Teatro Oriente.

En directo, Yerai lleva el universo de “POPULAR” a una propuesta escénica tan minimalista como poderosa: él y su guitarra, construyendo un espectáculo donde el compás, el silencio y la emoción ocupan el centro de la escena.

Yerai Cortés en Argentina

Tradición y contemporaneidad conviven en un show sin artificios, capaz de pasar de momentos de enorme intensidad al silencio absoluto y convertir cada presentación en un diálogo permanente con el público.

Con “POPULAR”, su segundo álbum, Yerai profundiza una manera propia de entender el flamenco: abierta, libre y profundamente personal. Bulerías, farrucas, zambras, tangos, cantiñas y otros palos conviven en un repertorio que parte de la tradición para construir un lenguaje completamente contemporáneo.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Yerai Cortés?

Las entradas para disfrutar del show de Yerai Cortés estarán a la venta a través de Enigma Tickets a partir del miércoles 4 de noviembre a las 14 hs.

Con todos los medios de pago y con el beneficio de 3 cuotas cero interés con tarjetas Naranja X.

El documental de Yerai Cortés con C. Tangana

C.Tangana incursiona en el mundo de la dirección ocupando el rol de director el largometraje que retrata al músico más importante de la nueva generación del flamenco, un artista respetado tanto por los referentes más tradicionales del género como por las nuevas corrientes de la música española.

El documental retoma la historia de Yerai Cortés. El guitarrista español protagoniza La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el primer largometraje dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana), que ya está disponible en MUBI Argentina.

La película nació a partir del impacto que produjo Yerai en el propio C. Tangana. Fascinado por su talento y por la singularidad de su recorrido, el músico decidió seguir el proceso creativo de un nuevo disco que terminó convirtiéndose también en una exploración profundamente íntima sobre la historia familiar de Yerai.

Lo que comienza como un documental musical evoluciona hacia un relato sobre la memoria, el dolor, la identidad y la capacidad del arte para transformar las heridas en canciones.