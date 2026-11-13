Trueno se presentará en el Movistar Arena con su nueva era TURR4ZO después de deslumbrar escenarios de todo el mundo, llevar el hip-hop en español a nuevas audiencias y consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

El oriundo de La Boca se presentará el próximo 11 de abril de 2027 en Buenos Aires en un show que promete reunir toda la potencia, identidad y energía que lo convirtieron en un fenómeno global.

TURR4ZO es su cuarto álbum de estudio y en 2026 debutó en el puesto #4 del ranking Top Global Albums Debut de Spotify y dio inicio a una nueva etapa artística.

Actualmente, se encuentra recorriendo Latinoamérica y España con su gira internacional, llevando su nuevo espectáculo a distintos escenarios y consolidando el alcance global.

Con tan solo 24 años, Trueno construyó una carrera extraordinaria que trascendió las fronteras de Argentina. Su música acumula cifras millonarias alrededor del mundo, con éxitos como “MAMICHULA”, que supera los 700 millones de reproducciones, “DANCE CRIP” y “REAL GANGSTA LOVE”, que alcanzó el Top 10 Global de Spotify. Sus álbumes BIEN O MAL y EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE) superaron, cada uno, los mil millones de reproducciones, mientras que “TRANKY FUNKY” y “FRESH” le valieron dos Latin GRAMMY consecutivos.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Trueno?

Los tickets se podrán conseguir en la preventa exclusiva con Tarjeta Naranja a partir del lunes 16 de noviembre a las

10 hs. con 3 cuotas sin interés o un 15% de descuento pagando con tarjeta de débito.

Trueno en el Movistar Arena

La venta general estará disponible una vez finalizada la preventa con todos los medios de pago y con 3

cuotas sin interés o un 15% de descuento con tarjeta de débito a través de movistararena.com.ar