Pitbull vendrá a la Argentina por primera vez con un nuevo show: ¿Cuándo será y cómo comprar las entradas?

Este miércoles 28 de octubre, Pitbull sorprendió a sus fanáticos argentinos al anunciar que visitará el país por primera vez en el marco de su gira internacional "I'm Back Tour". El show será el próximo 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena.

¿Qué se sabe del show de Pitbull en Argentina?

El artista reconocido internacionalmente estará en Buenos Aires el próximo 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena. Pero eso no es todo, ya que el cantante también anunció que vendrá acompañado con Lil Jon como invitado especial.

La imagen que compartió Pitbull.

Las entradas estarán a la venta en la página oficial de la arena, y la preventa con Banco Macro Visa el lunes 2 de noviembre a las 10:00 hs, mientras que la venta general para ver a Pitbull será a la misma hora el martes 3 de noviembre.

¿Cómo fue el insólito récord Guinness que rompió Pitbull durante su show en el BST Hyde Park?

Pitbull -cuyo nombre real es Armando Pérez- convirtió la tendencia que han iniciado sus fans para entrar al libro de récords mundiales Guinness con la mayor cantidad de personas con calvas en su espectáculo principal en BST Hyde Park en Londres el 10 de julio.

Los organizadores anunciaron el intento el martes 17 de febrero por la mañana, escribiendo en X: "Es oficial. Hagamos historia. Tras la idea impulsada por @gregjames en @BBCR1, nos hemos propuesto conseguir un récord GUINNESS WORLD RECORDS para la mayor concentración de personas con calvas, y Pitbull te necesita allí en el Hyde Park de Londres el viernes 10 de julio. ¡Pasémoslo genial! Dale".

Pitbull compartió con la BBC que esta tendencia, que ya lleva tiempo vigente, le conmovió profundamente: "Cada vez que estoy en un concierto, les digo que cuando te pones una calva, espero que estés listo para pasarlo en grande; es algo más que música. Es el máximo trofeo poder subir al escenario y ver todo el esfuerzo que le dedicas a la música. Llevo 25 años en esto y ver a todos los grupos demográficos, a todos (disfrazados) en los conciertos, no tiene precio".

La marca final alcanzada por los fieles fanáticos de Pitbull fue de 22.141 personas, rompiendo el récord durante el show.