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La cuenta regresiva para POPFEST ya empezó. El festival anuncia el cronograma de su primera edición al aire libre en Buenos Aires, que tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte, con una propuesta pensada para disfrutar de la música en vivo, compartir en familia y reunir a distintas generaciones alrededor de grandes canciones.
Con un line up que cruza géneros, estilos y épocas, POPFEST propone una jornada de más de diez horas de música, con artistas consagrados y nuevas figuras de la escena nacional e internacional. Una experiencia para cantar, bailar y disfrutar desde temprano hasta la noche.
La programación comenzará a las 13:30 h con Guido Morán y continuará con Ángela Leiva, Estelares, Turf y Conociendo Rusia. El cierre tendrá dos grandes protagonistas: Juanes, a las 22:15 h, y La Delio Valdez, a las 23:30 h.
CRONOGRAMA DE ARTISTAS
- 13:30 h – Guido Morán
- 14:10 h – La Valenti
- 14:50 h – Denisse Romano
- 15:40 h – Koino Yokan
- 16:30 h – Coti
- 17:30 h – Ángela Leiva
- 18:35 h – Estelares
- 19:45 h – Turf
- 20:55 h – Conociendo Rusia
- 22:15 h – Juanes
- 23:30 h – La Delio Valdez
¿Cómo conseguir las entradas para la POPFEST?
Con una programación que invita a compartir y descubrir, POPFEST busca convertirse en uno de los grandes encuentros musicales del año en Buenos Aires. Una oportunidad para disfrutar de artistas que forman parte de la historia de nuestra música y de nuevas propuestas que marcan el presente.
- Sábado 5 de diciembre
- Parque Norte – Buenos Aires
- Av. Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA.
- Entradas: Pulso Tickets.