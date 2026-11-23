La cuenta regresiva para POPFEST ya empezó. El festival anuncia el cronograma de su primera edición al aire libre en Buenos Aires, que tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte, con una propuesta pensada para disfrutar de la música en vivo, compartir en familia y reunir a distintas generaciones alrededor de grandes canciones.

Con un line up que cruza géneros, estilos y épocas, POPFEST propone una jornada de más de diez horas de música, con artistas consagrados y nuevas figuras de la escena nacional e internacional. Una experiencia para cantar, bailar y disfrutar desde temprano hasta la noche.

La programación comenzará a las 13:30 h con Guido Morán y continuará con Ángela Leiva, Estelares, Turf y Conociendo Rusia. El cierre tendrá dos grandes protagonistas: Juanes, a las 22:15 h, y La Delio Valdez, a las 23:30 h.

CRONOGRAMA DE ARTISTAS

13:30 h – Guido Morán

14:10 h – La Valenti

14:50 h – Denisse Romano

15:40 h – Koino Yokan

16:30 h – Coti

17:30 h – Ángela Leiva

18:35 h – Estelares

19:45 h – Turf

20:55 h – Conociendo Rusia

22:15 h – Juanes

23:30 h – La Delio Valdez

¿Cómo conseguir las entradas para la POPFEST?

Con una programación que invita a compartir y descubrir, POPFEST busca convertirse en uno de los grandes encuentros musicales del año en Buenos Aires. Una oportunidad para disfrutar de artistas que forman parte de la historia de nuestra música y de nuevas propuestas que marcan el presente.