Melina Brizuela anunció con alegría su regreso a Agapornis, la banda de cumbia pop que lideró durante 10 años hasta su salida en 2022.

En medio del revuelo por la renuncia de Dana Cabrera, la última vocalista del grupo, Mel Brizuela decidió unirse nuevamente.

Desde la cuenta de Instagram del conjunto musical publicaron un divertido video para dar la noticia y expresaron: "Nuevo capítulo para esta banda de amigos que vive de hacer bailar y disfrutar a la gente".

"Estamos muy felices de anunciar la vuelta de @melbri. Después de casi 5 años separados, hoy el camino nos vuelve a unir. Se viene un fin de año y un 2027 a pura cumbia. ¡Hay AGP para rato!", celebraron.

Mel, por su parte, manifestó su emoción a través de un escrito en la red: "No saben lo que me costó guardar este secreto. Me llenaron de mensajes pidiéndome que volviera, a algunos les respondí medio en código, otros lo sospechaban, pero yo no podía confírmales nada".

"Pero llegó el día... Vuelve la cumbia pop. No pensé mucho todo, pero siento que la vida me lo fue poniendo en el camino. Estamos en un momento en el cual la gente necesita alegría, disfrutar, divertirse", señaló.

"Y te puede gustar o no lo que hacemos, pero no podés negar que te hacemos bailar y olvidarte de los quilombos un rato. Así que acá vamos en esta nueva aventura, espero que nos acompañen como lo hicieron todos estos años", añadió.

"Que miedo me da todo, pero acá vamos. Y a los que se están sumando ahora, esto es Agapornis", cerró Mel Brizuela.

Cabe mencionar que la banda fue rotando a su vocalista a lo largo de su existencia. La primera en formar parte fue Belén Condomí Alcorta, entre 2011 y 2013.

Luego llegó Melina y permaneció durante 10 años hasta su retiro en 2022. Su salida marcó un antes y un después, y el grupo no pudo encontrar a una cantante fija.

Aldana Masset se incorporó entre 2022 y 2023, después apareció Juliana Gallipoliti entre 2023 y 2025, hasta que fue reemplazada por Dana Cabrera.