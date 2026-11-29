María Susini rompió el silencio tras la foto que se viralizó junto a Marcelo González, en medio de los rumores de romance, y aclaró cuál es su vínculo.

¿María Susini está de novia con Marcelo González?

Luego de que desde las redes sociales de LAM difundieran una imagen de la modelo y el empresario, ella salió a desmentir una relación sentimental.

"Cena romántica en Barrio Norte/Recoleta. Ya se muestran sin problemas", describieron.

Ante esto, María Susini publicó un video en sus historias de Instagram y enfrentó los rumores: "Hay una foto dando vueltas que dice que yo tengo una relación con Marcelo González. Es verdad que nos encontramos y fue el jueves 19 en un lugar público por una propuesta laboral que me encantó".

"Yo justo agarré un trabajo que empieza ahora en diciembre y no sé si sigue en el verano. Le dije, Marce, si no sigue, ¿te puedo llamar?. Y él me dijo 'por supuesto'", contextualizó la conductora sobre el motivo del encuentro.

"Al mismo tiempo, mi hijo llama, que a él le encanta aprender y quiere saber cómo se mueve el mundo del espectáculo, cómo se mueve un empresario. Y Marcelo le dijo, 'te venís conmigo al recital de Abel Pintos y ves cómo es todo'. Y además lo invitó también al campo", contó.

"Para él fue una experiencia espectacular. Yo se lo agradecí mucho. Marcelo me parece un divino", cerró María Susini.

Para despejar todo tipo de dudas, subió otra historia y expresó: "Para que no haya confusión: nunca estuve ni estoy con Marcelo. Nos encontramos por trabajo. Gracias por comprender".

Previamente, Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) los detalles del presunto romance y expuso: "María Susini estaría en una relación y en un vínculo con una persona muy importante, empresario. El fin de semana compartieron un asado en el campo".

"Estaría en una relación con Marcelo González, empresario de medios en algún momento; hoy, representante de Abel Pintos", describió.

Además, el panelista planteó que Facundo Arana se habría molestado por el acercamiento: "Le habría jodido mucho porque eran muy amigos. Facundo se prestaba mucho a la prensa y todo lo que Marcelo hacía en Mar del Plata, donde tiene un teatro. Lo invitaba y María siempre estaba".

"Me llega un dato que es que el hijo de Marcelo y uno de los hijos de Facundo Arana y María Susini van a todos los recitales de Abel Pintos juntos", concluyó Pepe Ochoa.