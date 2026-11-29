Este sábado 28 de noviembre, durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, Telefe sorprendió al anunciar que Xuxa volverá a la Argentina en 2027.

¿Qué se sabe sobre la vuelta de Xuxa?

En el video que compartió el canal argentino se escucha la canción "Luna de Cristal" mientras una nave espacial recorre distintos puntos icónicos de Buenos Aires hasta llegar a la sede del canal. Además se utilizan las palabras "Artista exclusiva" y "Xuxa Argentina 2027".

A pesar de que aún no se saben detalles de la vuelta de Xuxa al país, Telefe compartió el video en sus redes sociales oficiales y escribió: "TODO EL MUNDO ESTÁ FELIZ. Xuxa vuelve a la Argentina".

¿Cuál fue la reacción de Xuxa ante el anuncio del embarazo de su hija, Sasha Meneghel?

La icónica artista, ídola de niños que traspasa generaciones y emblema de Brasil, celebró la noticia con otro posteo en la red, junto a fotos del ultrasonido y expresando que su historia “está completísima” y que será una abuela protectora y cariñosa.

“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’. Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, escribió Xuxa junto a las fotos, y cerró: “Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo... Un ariano que va a ser muy amado. Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.