La estrella mundial surcoreana, cantante, actriz y miembro de BLACKPINK, Jisoo, está acelerando los preparativos para el lanzamiento de su primer álbum de larga duración en solitario con el lanzamiento de su segundo sencillo previo al lanzamiento,"ADDICTED", que será lanzado en todas las plataformas de streaming de música el 30 de octubre.

El contenido teaser previamente publicado insinuaba una belleza onírica pero seductora a través de imágenes sobrias y un rayo en forma de corazón que atravesaba un cielo nocturno púrpura oscuro. Dejando atrás el tono de "Click", que cantaba sobre la refrescante atracción de una relación, está lista para mostrar una transformación conceptual más multidimensional y una actuación sensual.

La nueva imagen de Jisoo quedó plasmada en el teaser. Jisoo irradiaba una atmósfera contenida mientras se escondía tras unas cortinas que brillaban suavemente. Su flequillo y sus uñas negras acentuaban aún más su característica aura misteriosa y seductora.

Además de su podera presencia y dominio global con BLACKPINK, Jisoo también ha construido constantemente su trayectoria como artista solista.

Después del miniálbum del año pasado "AMORTAGE", entró en la lista principal de sencillos de Billboard de EE. UU. "Hot 100" con el sencillo "Eyes Closed", una colaboración con la estrella del pop británica Zayn. "Click", que sirvió como el primer paso hacia este primer álbum de larga duración, también llegó a los primeros puestos de las listas internacionales, aumentando las expectativas para el álbum.

Después del lanzamiento de "Addicted", Jisoo continuará sus actividades apareciendo en programas de televisión musicales nacionales.