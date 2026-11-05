Quiénes serán los argentinos que actuarán en los Latin GRAMMY 2026

La Academia Latina de la Grabación anunció este jueves 5 de noviembre qué artistas actuarán en la 27 Entrega Anual del Latin GRAMMY, que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

¿Qué argentinos se presentarán en los Latin GRAMMY 2026?

KAROL G, Bad Gyal, Baby Ranks, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel “Cucco” Peña son algunos de los artistas anunciados para presentarse durante la ceremonia.

Sin embargo, la Academia Latina de la Grabación también revelaron que dos músicos argentinos también actuarán en los Latin GRAMMY 2026, que son Bizarrap y Nathy Peluso.

Recordemos que entre los argentinos nominados en el evento de premiación se encuentran CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez, Babasónicos.

¿Cómo serán los Latin GRAMMY 2026?

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este 16 de septiembre la lista completa de nominados a la 27ª edición de los Latin Grammy 2026 que se llevará a cabo en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo 12 de noviembre.

Entre las artistas que más nominaciones poseen se encuentran la española Rosalía y la colombiana Karol G, así como los argentinos Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso que tienen gran protagónico.

El joven oriundo de Morón y el dúo compiten por Álbum del Año, categoría que también tiene los nombres de Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Rosalía.

El rock y pop nacional también tienen grandes participaciones con Fito Páez, Babasonicos, 1915, Dillom, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo. Por otro lado, se suman Trueno, Nathy Peluso y Yami Safdie, y respetando al género nacional por excelencia, están Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla.

Bizarrap vuelve a aparecer gracias a su Music Session con Daddy Yankee y otro productor que aparece en la escena es Santiago Ruiz “Tatool”.

En definitiva, todos los argentinos nominados son: CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Trueno, 1915, Fito Paez, Dillom, Emmanuel Horvilleur, Usted Señalemelo, Babasonicos, Dante Spinetta, Anibal Berraute, Pablo Jaurena, Quinteto Astor Piazzolla, Santiago Ruiz “Tatool”, Federico Vindver y el equipo de arte de La Vida Era Más Corta.