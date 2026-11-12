Cómo será la cobertura de la 27ª entrega de los premios Latin GRAMMY: dónde se puede ver y a qué hora

Este jueves 12 de noviembre a partir de las 21 horas, TNT y HBO Max transmitirán en vivo la 27ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, directamente desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en una celebración que reunirá a los artistas, canciones y producciones que han marcado el panorama musical.

Roselyn Sánchez regresará como presentadora de los Latin GRAMMY por décima ocasión.

Con presentaciones de grandes estrellas, reconocimientos a trayectorias extraordinarias y una competencia que refleja la diversidad de la música latina, esta edición promete reunir a distintas generaciones y géneros sobre un mismo escenario.

Latin Grammy 2026

Entre los artistas confirmados para actuar durante la ceremonia destacan Ángel “Cucco” Peña, Anitta, Baby Ranks, Bad Gyal, Banda Los Recoditos, Bizarrap, Camila Fernández, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Diljit Dosanjh, Divino, DJ Premier, Elena Rose, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Grupo Niche, Jay Wheeler, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, KAROL G, Lil Supa, Luis Enrique, Luis Figueroa, Miguel Colón, Milo J, Mon Laferte, Nathy Peluso, Niña Pastori, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, Sofía Reyes, The Warning, Vivir Quintana, Xavi, Yami Safdie, consolidando una celebración que recorrerá desde el pop y los sonidos urbanos hasta la música regional mexicana, el rock y los ritmos tropicales.

Uno de los momentos especiales de la noche será el homenaje por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, figura fundamental de la música mexicana, con una presentación que celebrará su legado y contará con Edgar Barrera como productor musical.

La ceremonia televisada también incluirá un tributo especial a Willie Colón (“El Malo”), el legendario trombonista, cantante, líder de banda, compositor y productor neorriqueño, reconocido como uno de los pioneros del movimiento de la salsa, quien recibió el Premio a la Excelencia Musical de La Academia Latina de la Grabación como parte del primer grupo de galardonados en 2004. Ennio Gatti, quien trabajó junto a Colón como director musical y líder de su banda, reunirá a los 13 miembros originales para rendir homenaje al legado eterno de Colón, que continúa inspirando e influyendo en generaciones de artistas.

La emoción también estará en las categorías más importantes de la premiación. Edgar Barrera encabeza las nominaciones de 2026 con diez menciones, mientras que artistas como Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, con 7 nominaciones cada uno, se encuentran entre los nombres destacados de esta edición.

En la categoría de Álbum del Año, la competencia reúne producciones como Tropicoqueta, de Karol G; LUX (Complete Works), de Rosalía; EQUILIBRIVM, de Anitta; MUDA, de Carín León; FEMME FATALE, de Mon Laferte; y La Vida Era Más Corta, de Milo J, entre otros trabajos que reflejan la riqueza musical de Latinoamérica.

La edición reconocerá la excelencia musical en 60 categorías, celebrando tanto a figuras consagradas como a nuevas voces que están transformando la industria.

Además, durante la Semana Latin GRAMMY, Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la expansión internacional del reggaetón.

LA COMPLETA COBERTURA DE HBO MAX Y TNT

La cobertura especial de TNT y HBO Max comenzará a las 21 horas, una hora antes de la ceremonia, con PUNTO DE ENCUENTRO, el pre-show exclusivo conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, quienes llevarán a las audiencias toda la emoción de la alfombra roja. Con entrevistas a artistas nominados e invitados especiales, reacciones y momentos exclusivos, ambas conductoras acercarán al público a todo lo que sucede antes de que comience la premiación.

Además, desde los Estudios de TNT y HBO Max en Argentina, Eleonora Pérez Caressi y Fefe Bongiorno compartirán reacciones, comentarios y curiosidades sobre los momentos más destacados de la gala, con una mirada cercana a la música, la cultura pop y las tendencias.

Y para quienes quieran revivir las presentaciones, los ganadores y los momentos más emocionantes de la noche, la ceremonia estará disponible durante dos semanas en HBO Max después de su transmisión en vivo.