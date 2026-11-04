Filtraron los escandalosos chats sobre la interna en la obra de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti: los insultos de Larry De Clay

Este miércoles 4 de noviembre, desde LAM, revelaron fuertes chats entre el elenco de "ARGENMATCH" tras unos descuidos por parte de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, los protagonistas de la obra.

¿Qué pasó en la obra de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti?

"Tenemos un chat que blurreamos a los participantes porque acá están todos a los tiros", comenzó Pepe Ochoa a modo de enigmático leyendo los chats en vivo, y sumó: "Una de las cabezas de compañía puso 'sorry por llegar tarde' y otro le pone '¿Cómo que no vamos?', porque se empezaron a enterar en vivo en ese momento que había una fecha que estaba pactada y el productor la suspendió".

"'Tal cual nos enteramos por otro lado', 'tranquilos chicos agradezcan que tienen laburo', y uno pone 'Se cagan en nosotros y la gente, ¿qué te pasa forro?'", continuó narrando el panelista, que luego reveló que el último mensaje fue escrito por Larry De Clay, y explicó: "Putean a la cabeza de compañía que está con producción, 'Chicos tranquilos por favor' y en el último mensaje se empiezan a pelear los cabezas de compañía'".

"Cuestión que todo venía muy mal, tuvieron que salir al escenario y había una figura mujer muy importante y esta persona le dice a la cabeza de compañía, 'salí y da la cara vos', porque el otro protagonista no llegó", reveló la suricata y confesó la excusa del protagonista: "Le dice 'estoy un curro' y toda la gente del teatro tuvo que suspender la función. La otra cabeza de compañía no quiso dar la cara y se fue del teatro, fue acá en calle corrientes. Quedó la mujer que tuvo que dar la cara".

Las chats que compartieron en LAM.

Por último, Pepe Ochoa reveló que el escándalo sucedió en la obra de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti: "Hay escándalo en la obra ArgenMatch, suspendieron la función porque no fue Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza abandonó el teatro, tuvo que dar la cara Belen Francese".

¿Qué dijo Cecilia Milone sobre Nito Artaza?

La artista fue invitada especial en el concierto por los 45 años de la Small Jazz Band que se realizó en el Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba.

"Hubo una cantidad de cosas que en el momento sentí que había que replegarse y creo que es lo saludable", comenzó explicando. Y amplió con un razonamiento: "No es no hablar de la vida privada, pero lo privado uno tiene que elegir el momento donde contarlo".

Para que se entendiera la idea, dio un ejemplo: "Hay cosas que a lo mejor ahora apagamos la cámara y vos me empezás a contar de tu vida que hoy por ahí me las contás a mí en este momento y ayer no me las contabas".

Y sumó para tratar de evitar confusiones y cerrar el concepto: "Yo no me enojo. De hecho, yo no quiero ni molestar, de hecho, no fui a estrenos en Buenos Aires porque parecía que era preferible replegar".

Pese a correr el riesgo de provocar un enojo, estaba claro que el notero no podía no preguntarle por Nito Artaza y del conflicto que mantienen en la Justicia tras su denuncia por violencia de género. "Entonces de Nito ni te pregunto..." lanzó el periodista para ver qué pasaba.

Al escuchar el nombre de su expareja, el rostro de Cecilia Milone se transformó y respondió de manera tajante: "No, claro, eso sí ya es delicado". Tras esta última declaración, la artista dio por terminada la entrevista.