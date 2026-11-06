Carla Czudnowsky dijo que Horacio Cabak es un "monstruo amargado" y el conductor salió a responderle con todo

Carla Czudnowsky calificó a Horacio Cabak de haberse convertido en un "monstruo amargado" con el paso de los años. El conductor le respondió en las redes y la polémica estalló.

¿Qué dijo Carla Czudnowsky sobre Horacio Cabak?

Estaban debatiendo en LAM (América) la salida de Mariano Martínez de la conducción del ciclo sobre moda. Con el título de "La maldición de la Jaula de la moda" analizaban por qué se terminan yendo sus conductores.

Horacio Cabak estuvo más de diez años al frente del programa y hasta podría decirse que fue su conductor más emblemático. Sin embargo, cada vez que le preguntaban si volvería a conducirlo la respuesta fue un "no" contundente.

En plena charla sobre el tema, Czudnowsky disparó: "Perdón pero Cabak se volvió un monstruo". Y fundamentó su particular calificativo ante la sorpresa de sus compañeras: "Es un amargado que trabaja en otro canal de noticias todo el día con cara de ort...".

Y sumó al respecto con indignación: "Se la pasa todo el tiempo amargado, diciendo cosas horribles, criticando a todo el mundo y renegando de un programa del que fue parte diez años o sea que comió gracias a eso".

¿Qué le respondió Horacio Cabak a Carla Czudnowsky?

La respuesta del conductor no se hizo esperar. En su cuenta de X, Cabak citó un posteo con el fragmento en el que Carla habla de él y comentó de manera irónica: "A la hermana del 'heavy rejodido' no le gusta lo que hago en A24". Y completó: "Estoy haciendo mi trabajo mejor de lo que pensaba".

La respuesta del conductor avivó el debate en las redes y muchos internautas salieron a respaldar a Cabak. "Me parece que está proyectando sobre ella misma", "La amargada y nerviosa es ella" y "Critica todo el tiempo, se cree dueña de la verdad", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse.

Horas más tarde, Cabak insistió el tema en su cuenta de X para destacar la actitud de La Barby que lo defendió tras las palabras de Carla Czudnowsky al atribuir sus dichos a las diferencias políticas entre ambos.