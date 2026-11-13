Ulises Bueno reveló el momento más oscuro de su vida: "Toqué fondo"

Ulises Bueno habló en Otro día perdido (El Trece) de los graves problemas personales que tuvo vinculados a las adicciones que sufrió durante el peor momento de su vida. El cuartetero reconoció, frente a Mario Pergolini, que "estaba muerto en vida"; pero también contó cómo lo superó.

¿Qué dijo Ulises Bueno sobre su pasado en el programa de Mario Pergolini?

El cantante habló de su historia personal y de sus momentos más difíciles en una amena charla con el conductor de El Trece. Visiblemente cómodo, Ulises se animó a contar su experiencia con las adicciones, pero también a dar el mensaje de que se puede superar.

"Hace tres años que empecé a ver la vida de otra forma y creo que eso también me ayudó a poder dejar un poco de lado a mis muertos", comenzó relatando. Y agregó: "El tema de los excesos lo tenía tan presente y era tan constante que estaba muerto en vida prácticamente".

El cantante reconoció que necesitó hacer terapia para dejar atrás todo ese pasado oscuro, aunque reconoció que los fantasmas y los riesgos aún están presentes: "Aprendí con terapia a dejar un poco de lado todo eso y la sigo peleando día a día".

También contó que la gravedad de la situación lo llevó a suspender completamente su actividad artística: "No podía seguir trabajando, llegué a tocar fondo mal. Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida, tuve pensamientos totalmente oscuros".

Ulises Bueno con Mario Pergolini en Otro día perdido

Ulises explicó que toda esa situación escaló durante la pandemia: "Ahí entré a la depresión, al bajón más fuerte de todos, porque encima encerrado en una casa, cometía el error de creer, de decir 'bueno, me abastezco y esto me va a durar 15 días y eran 24 horas'. Entonces empecé a hacer un abuso totalmente agigantado, me fui a la mierda".

Pero también explicó cómo empezó a salir de la crisis personal a través de una contundente decisión de vida: "Pedí ayuda, me vine a Buenos Aires y me interné en una clínica, estuvo complicado, el encierro... es como prácticamente estar en una cárcel".

El cuartetero también habló de su hija, destacó que ella conoce toda su historia e hizo una autocrítica: "Todo esto también me alejó mucho de poder estar con ella, por lo menos sus primeros 10 años de vida en medio de la vorágine del laburo, estábamos recién en el éxito, descubriendo un montón de cosas y era difícil ser papá en ese momento".