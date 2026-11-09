El profundo mensaje de Khea sobre la depresión: "Siempre hay una manera de empezar de nuevo"

Khea abrió su corazón en las redes sociales y compartió con sus seguidores un profundo mensaje sobre la depresión.

El cantante publicó el escrito para ayudar, desde su propia experiencia, a quienes estén atravesando una situación difícil.

Khea sufrió depresión en 2021 y estuvo tres meses encerrado en un departamento en Miami, según contó en una charla con Clarín.

¿Qué dijo Khea sobre la depresión?

Como referente de muchos jóvenes, el artista urbano sintió la necesidad de compartir su historia y dejar un claro mensaje.

"Quiero aclarar algo que me parece fundamental: estar triste no es lo mismo que estar deprimido. La tristeza suele aparecer como respuesta a un acontecimiento: una separación, una pérdida, una decepción o algún momento difícil de la vida. Es una emoción humana, natural y necesaria", comenzó.

"La depresión, en cambio, es algo mucho más complejo. No necesariamente aparece como consecuencia de un hecho puntual, puede persistir en el tiempo y afectar profundamente la manera en la que vivimos, pensamos y nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo", explicó.

"No es simplemente estar triste, ni tampoco es una elección. Y muchas veces, cuando uno está atravesando una depresión, termina acostumbrándose tanto a sentirse mal que empieza a identificar ese estado como parte de quién es. Pero quiero que entiendan algo: no sos tu depresión".

"Les quiero hablar de esto desde mi propia experiencia, ya que los que me siguen saben que hace no mucho estuve en una situación similar. Desde lo que me pasó hay algunas cosas que considero fundamentales para empezar a reconstruirse", continuó, y enumeró las actividades que a él lo ayudaron a mejorar en su día a día.

"No les voy a decir que haciendo estas cosas mágicamente se termina una depresión, porque no sería honesto. Cada persona tiene su proceso. Pero sí puedo decirles que empezar a ocuparse de uno mismo, incluso cuando no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, puede ser un primer paso enorme", añadió.

"El mundo hoy está muy tóxico y se siente, nuestro espíritu lo siente. Hay una ansiedad colectiva muy grande, el estrés si no me equivoco, es la enfermedad número uno causante de muchas otras enfermedades. Dentro de un sistema que vive a las corridas y te hace sentir el peso, hay que tratar de vivir lo más ligero posible", expresó.

"Buscar algo que nos apasione e ir a por eso aprendiendo a disfrutar el proceso. Bajarle a las expectativas, nadie es más que nadie, a la comparación, a la culpa. Son estados que nos hacen ir muy para abajo. Hay que abrazarnos más a nosotros mismos, somos nuestra mejor conversación, nuestro mejor amigo, nuestra mejor compañía. Nuestro mundo interior es enorme hay que aprender a verlo y luego aceptarlo", reflexionó el cantante.

"Espero desde lo más profundo de mi alma que estas palabras les sirvan para empezar a ver una salida hacia un mejor presente, se que no es fácil pero se puede.

Siempre hay una manera de empezar de nuevo, incluso cuando hoy no puedan verla", concluyó Khea.