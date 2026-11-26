Carlos Tevez anunció que realizará un partido el próximo domingo 20 de diciembre en el estadio La Bombonera para despedirse del deporte y este jueves 26 de noviembre reveló que Lionel Messi participará del mismo.

¿Qué se sabe sobre la despedida de Carlos Tevez?

El encuentro se realizará para homenajear la carrera del futbolista argentino, y reunirá en una de las canchas más emblemáticas del país a grandes figuras como Martín Palermo, Lione Messi, Sergio "Kun" Agüero y Gabriel Batistuta. Pero eso no es todo, ya que el futbolista también habló en varios medios y confirmó que intentará que Cristiano Ronaldo también sea parte del momento.

El anuncio oficial de Lionel Messi.

Por otro lado, algunos de los invitados internacionales de Carlos Tevez son el arquero italiano Gianluigi Buffon, el mediocampista chileno Arturo Vidal y los exdefensores Patrice Evra y Rio Ferdinand. Todos compartieron la cancha con el argentino en distintos momentos de su carrera.

¿Franco Colapinto será parte de la despedida de Carlos Tevez?

Pero eso no es todo, ya que en diálogo con TyC Sports el delantero argentino reveló que el corredor de la F1 le pidió ser parte del especial partido. “Colapinto quiere jugar”, aseguró el jugador.

“Vamos a reírnos bien: lo ponemos de 9 para que lo agarren Burdisso, Matellán y Schiavi. Briatore lo va a rajar, el año que viene no corre”, cerró Carlos Tevez sobre la posible participación de Franco Colapinto.