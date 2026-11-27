Rodrigo Lussich recordó a su gran amiga Meche Portillo a un año de su fallecimiento y dejó en evidencia lo mucho que le está costando la vida sin su compañía.

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor de Intrusos (América TV) compartió un posteo repleto de fotos de los momentos que pasaron juntos.

Rodrigo Lussich con Meche Portillo

Además, recordó: "Volvimos de Jujuy, final de gira. Era tarde y estábamos cansados. Cada uno se había pedido un auto en Aeroparque, taza taza. Me adelanté porque el mío ya estaba y, sin querer, sin pensar, sin saber, te dejé atrás. ¿Cómo iba a saber que era la despedida?"

"Después hablamos y el día que entraste a terapia te dije voy para ahí y me dijiste vení mañana mejor. El resto fue veloz, fue un epílogo inexplicable", continuó lamentando.

Rodrigo Lussich con Meche Portillo

Además, destacó lo mucho que luchó por su salud: "Luchaste para no rendirte, pero tu cuerpito estaba débil, estaba enfermo. Nunca acusaste recibo al punto de hacernos creer que no te ibas a ir".

"Trabajamos, creamos, creímos. Vos creías en mí mucho más que yo mismo. Por eso trato de hacerte honor. Porque hay cosas que no hace falta explicar. Porque me enseñaste que la libertad no se explica: se ejerce", concluyó Rodrigo muy emocionado.

Rodrigo Lussich con Meche Portillo

¿Qué pasará con Intrusos?

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejarán de ser socios televisivos después de que el uruguayo haya sido el elegido para continuar al frente de Intrusos (América TV).

El 31 de diciembre vienen grandes cambios en la pantalla de América y uno de ellos será el posible reemplazo del conductor a Mariana Fabbiani tras la venta de Mandarina Contenidos.

Frente a esto, Ángel de Brito adelantó qué pasará con el panel del ciclo de espectáculos frente a esta división: “Me contaron que Lussich no solo se queda con Intrusos, sino que también se queda con todo el panel completo”.

“Ah, el problema era Pallares”, bromeó Romina Scalora, generando una explicación del periodista: “Solo lo limpiaron a Pallares. Los demás siguen”.

La Barby se mostró indignada con lo ocurrido y, pese a que no quería opinar, terminó lanzando un palito en contra de Lussich: “Bueno, se salió con la de él”.