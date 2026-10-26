El fuerte relato de Dani La Chepi sobre el bullying que sufrió su hija: "No mirar para otro lado también educa"

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, se pronunció frente al caso de bullying en Catamarca que conmocionó al país para generar conciencia.

La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram y reveló que su hija Isabella, hoy de 12 años, sufrió acoso en diferentes etapas escolares.

Dani La Chepi contó que su hija sufrió bullying en el colegio

"No mirar para otro lado también educa", expresó Dani La Chepi. Acto seguido, relató: "Cuando Isa estaba en jardín, una nena la acorraló contra la pared, una maestra vio la situación y la sacó".

La comediante analizó la situación y responsabilizó a los padres de la nena que agredió a Isa: "Lo que salía de la boca de esa niña de cinco años no venía de su cabeza, venía de su casa".

"Le decía que su mamá no laburaba, que era una put..., que su padre era carnicero y eso sí era trabajar", recordó Daniela.

"Yo sabía que iba a volver a ocurrir, y eso lo escuchaba en la casa. Entonces le hablé directamente a la madre, sin meterme con la niña", continuó.

"No voy a incitar a la violencia, pero como padres debemos involucrarnos directamente porque, a veces, la escuela no puede con todo", agregó.

"Le dije un par de cosas a esta señora, y nunca más se metieron con mi hija. Esto se repitió en primaria, pero ya no siendo tan niños...", expuso, y contó que a Isabella la cargaban porque tanía vello en los brazos: "En verano no quería ir en manga corta. Volví a hablar con la directora y me dijo 'son cosas de chicos', entonces encaré a la abuela del nene".

"En ese mismo colegio y casi terminando, me entero por Isa, que se involucra bastante en los temas de sus compañeros y amigos, que una nena venía toda moreteada y le tenía pánico al padre, un cagón que amenazaba a la madre y a la hija, con la denuncia hecha por la familia. Las escueas deben involucrarse", sentenció.

"A esta víctima de Catamarca le cag... la vida. No pudo ni terminar la secundaria. Está en tratamiento psiquiátrico mientras los padres de la estúp... esta están en sus casas", manifestó furiosa Dani La Chepi.

El testimonio de la humorista surgió a partir del caso de una adolescente de 17 años que sufrió agresiones y hostigamiento por parte de sus compañeras durante el viaje de egresados a Bariloche y previamente en el colegio. La joven que le hizo bullying lo confesó mediante un video en las redes sociales y causó fuerte indignación.