Ana Paula Dutil rompió el silencio tras los rumores de reconciliación con Emanuel Ortega y fue contundente.

Luego de que Vicky Braier, más conocida como Juariu, publicara en sus redes sociales una serie de coincidencias que detectó entre Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega, la diseñadora de interiores salió al cruce.

"Hace unos días vengo viendo unas coincidencias medio raras o quizá no entre unos exs", escribió Juariu.

Ana Paula publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotos con la frase "todo lo que el corazón nunca olvida" y la influencer se dio cuenta que Emanuel habría estado en el mismo lugar.

Luego del revuelo que ocasionó esta información, Dutil compartió un descargo en la red y desmintió un acercamiento al padre de sus hijos.

"No es cierto lo que estan diciendo. Emanuel es el padre de dos de mis hijos. Y vamos a ser familia toda la vida", aclaró.

" Exactamente igual es con Fernando, padre de mis hijos mayores. No existe nada más entre nosotros. Por favor, no inventen", concluyó Ana Paula Dutil, desactivando todo tipo de especulaciones.