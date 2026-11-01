Sergio Lapegüe viajó a Estados Unidos para visitar a su hijo y compartió un momento soñado con Messi: "El tiempo se detuvo por un instante"

Sergio Lapegüe y Silvia "Bochi" Todaro viajaron a Estados Unidos para visitar a su hijo Franco, y vivieron un momento soñado: conocieron personalmente a Lionel Messi.

Franco Elvis Lapegüe aplicó para estudiar en Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, y dejó su vida en Argentina para concretar sus objetivos.

A dos meses de la partida del joven a Estados Unidos, Sergio Lapegüe y Bochi fueron a visitarlo.

Pese a que el motivo de la travesía era pasar tiempo con Franco, una opotunidad única se presentó y cambió los planes de la familia.

Con gran alegría, Sergio Lapegüe mostró en su cuenta de Instagram que compartió un momento inolvidable junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Kily González y Luis Suárez.

"¿Qué más puedo soñar? Vinimos visitar a Fran a Harvard y justo juega el Inter Miami en Boston. Y por qué no soñar a lo grande... lo máximo", escribió el conductor.

"Y lo conocimos, y los sueños se cumplen. Charlamos, el tiempo se detuvo por un instante. Era hablar con amigos de siempre, con la humildad del más grande", describió sobre lo vivido.

"Rodeado de sus amigos. El nos preguntaba a nosotros... ¿Se dan cuenta? El ser humano que nos dio tanta alegría estaba interesado en saber de nuestras vidas. No puedo más de la emoción", manifestó.

"Gracias, gracias, gracias por tantas emociones universo. ¡Qué año, Dios!", celebró Lapegüe junto a un álbum de fotos que guardará para siempre.

A qué se dedica Franco, el hijo de Sergio Lapegüe

Franco Elvis Lapegüe dio un gran paso profesional y viajó a Estados Unidos para estudiar en Harvard.

A diferencia de su familia, el joven de 28 años mantiene un bajo perfil en cuanto a lo mediático y no suele ser partícipe de todo el contenido que sus padres o su hermana suben a las redes sociales.

Franco tiene más de 30 mil seguidores en Instagram, donde se mantiene más activo a través de las historias, y en su perfil se pueden ver carretes con fotos de diferentes viajes.

El hijo de Sergio Lapegüe estudió en UADE la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas y se recibió en 2020.

Sobre su experiencia laboral, en su perfil de Linkedin describe: "Durante cinco años trabajé en el área corporativa de FP&A (Planificación y Análisis Financiero) de Mercado Libre, ocupándome tanto de la elaboración de informes financieros para el Consejo de Administración como de la planificación estratégica plurianual".

"Me considero una persona que le gusta aprender por sobre todas las cosas. Valoro la perseverancia, el esfuerzo, la responsabilidad, el trabajo en equipo y los principios de las personas que me rodean. Creo en la honestidad como la base para la creación de relaciones sólidas y duraderas", se describe Elvis.