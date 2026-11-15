Paisajes maravillosos y looks deslumbrantes: las fotos de la travesía de Antonela Roccuzzo en Perú

Antonela Roccuzzo viajó a Perú y compartió fotos de su travesía por Cusco y Machu Picchu.

La empresaria viajó al país sudamericano como embajadora de una exclusiva marca de joyería y mostró en las redes sociales parte de sus actividades.

"Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente", escribió junto a un álbum que retrata su paso por Cusco, entre montañas, llamas y lugares históricos.

Antonela Roccuzzo lució un outfit estilo safari y combinó un trench con un jean azul y botas, y añadió como accesorio un sombrero en color crudo.

La próxima parada fue Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más famosos de Perú.

"Todavía sin palabras para describir este lugar", expresó emocionada la esposa de Lionel Messi.

Allí escogió una combinación de pantalón blanco, remera manga corta negra y sombrero a tono con gafas de sol oscuras.

De esta manera, Antonela Roccuzzo disfrutó de una estadía increíble, rodeada de historia, cultura y costumbres nuevas.