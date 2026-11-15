domingo 15 de noviembre del 2026
Viaje especial Hoy 16:45

Paisajes maravillosos y looks deslumbrantes: las fotos de la travesía de Antonela Roccuzzo en Perú

La empresaria viajó como embajadora de una exclusiva marca y mostró en la red parte de su paso por Cusco y Machu Picchu.

Antonela Roccuzzo en Perú
Antonela Roccuzzo en Perú | Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo viajó a Perú y compartió fotos de su travesía por Cusco Machu Picchu.

La empresaria viajó al país sudamericano como embajadora de una exclusiva marca de joyería y mostró en las redes sociales parte de sus actividades.

"Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente", escribió junto a un álbum que retrata su paso por Cusco, entre montañas, llamas y lugares históricos.

Antonela Roccuzzo en Perú

Antonela Roccuzzo lució un outfit estilo safari y combinó un trench con un jean azul y botas, y añadió como accesorio un sombrero en color crudo.

La próxima parada fue Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más famosos de Perú.

Antonela Roccuzzo en Perú

"Todavía sin palabras para describir este lugar", expresó emocionada la esposa de Lionel Messi.

Allí escogió una combinación de pantalón blanco, remera manga corta negra y sombrero a tono con gafas de sol oscuras.

Antonela Roccuzzo en Perú

De esta manera, Antonela Roccuzzo disfrutó de una estadía increíble, rodeada de historia, cultura y costumbres nuevas.

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