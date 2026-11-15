Así fue el debut de "Todo sigue igual" con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner en El Trece

Roberto Moldavsky y Toto Kirzner debutaron en El Trece con Todo sigue igual, una nueva apuesta para los fines de semana.

El humorista y el actor le dieron inicio a un programa semanal cargado de risas, segmentos especiales y grandes invitados.

"Este es el primer programa de Todo sigue igual. Es una especie de noticiero con humor. Van a estar esas noticias que te mataron en la semana; nosotros te las vamos a contar de una manera que hasta te van a causar gracia", comenzó Moldavsky.

"Es un programa de dos conductores y hay uno que estaría llegando tarde", añadió divertido. Al instante apareció Toto Kirzner en el estudio y expresó: "Sean bienvenidos. Sujeten sus pelucas, que llegó el humor".

"A horario, Toto. Es el primer programa y ya llegás tarde", lo retó Roberto. "¿Sabés qué pasa? No sé si es la temática del programa, pero tengo mariposas en la panza. No sé si no es un ataque de pánico o por nervios...", retrucó el hijo de Adrián Suar.

La primera invitada fue, nada más ni nada menos, que Araceli González, quien compartió desopilantes momentos con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner al aire.