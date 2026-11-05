Stephanie Demner presentó a Jazmín, su segunda hija junto a Guido Pella, y derritió la red

Stephanie Demner presentó a Jazmín, su segunda hija junto a Guido Pella, a través de un tierno video que derritió la red.

Stephanie Demner y Guido Pella se convirtieron en padres por segunda vez tras el nacimiento de Jazmín, y fue la influencer quien dio la feliz noticia en las redes sociales.

"Se agrandó el corazón. Bienvenida Baby Jaz. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió en Instagram este lunes por la tarde.

En las fotografías se ven los piecitos de la niña junto a su identificación, que lleva su nombre y la fecha de nacimiento.

El posteo rápidamente se inundó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la familia.

Stephanie Demner y Jazmín fueron dadas de alta en las últimas horas, y regresaron a su casa.

"Buenos días princesita Jaz", escribió la famosa junto a un video donde se la ve a la bebé en primer plano, despierta mientras ella le hablaba.

El anuncio de embarazo de Stephanie Demner

En mayo, la influencer compartió un posteo en sus redes acompañada por el extenista y su hija Arianna donde confirmó que está embarazada nuevamente y que "se agranda la comunidad".

En la imagen se lo puede ver a Guido colocando su mano en el vientre de su mujer mientras ella sostiene a la pequeña, a quien la invade la felicidad. Además, se puede apreciar la ecografía que confirma esta noticia.

En las historias, Stephanie aseguró que "estamos demasiado felices de poder compartirles este notición". Y, contó una divertida anécdota: "BabyAri es oficialmente hermana mayor y está muy ansiosa preguntándome cuántas veces tiene que dormir para que nazca".

De acuerdo a lo que reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV) por aquel entonces, la modelo ya había transitado los tres meses y medio de embarazo. A su vez, mencionó que era un deseo que tenían ambos desde hace un tiempo: “La verdad es que están felices. Ellos ya venían queriendo esto y se les dio”.