Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella: "Se agrandó el corazón"

Stephanie Demner y Guido Pella se convirtieron en padres por segunda vez tras el nacimiento de Jazmín.

La influencer dio la feliz noticia en las redes sociales y compartió las primeras imágenes de la beba.

"Se agrandó el corazón. Bienvenida Baby Jaz. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió Stephanie Demner en Instagram este lunes por la tarde.

En las fotografías se ven los piecitos de la niña junto a su identificación, que lleva su nombre y la fecha de nacimiento.

El posteo rápidamente se inundó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la familia.

El anuncio de embarazo de Stephanie Demner

En mayo, la influencer compartió un posteo en sus redes acompañada por el extenista y su hija Arianna donde confirmó que está embarazada nuevamente y que "se agranda la comunidad".

En la imagen se lo puede ver a Guido colocando su mano en el vientre de su mujer mientras ella sostiene a la pequeña, a quien la invade la felicidad. Además, se puede apreciar la ecografía que confirma esta noticia.

En las historias, Stephanie aseguró que "estamos demasiado felices de poder compartirles este notición". Y, contó una divertida anécdota: "BabyAri es oficialmente hermana mayor y está muy ansiosa preguntándome cuántas veces tiene que dormir para que nazca".

De acuerdo a lo que reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV) por aquel entonces, la modelo ya había transitado los tres meses y medio de embarazo. A su vez, mencionó que era un deseo que tenían ambos desde hace un tiempo: “La verdad es que están felices. Ellos ya venían queriendo esto y se les dio”.