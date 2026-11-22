Durante la última edición de "PH, Podemos Hablar", Laurita Fernández sorprendió a los presentes al revelar el desagradable detalle de su primera cita con Matías Busquet, su pareja actual.

¿Qué dijo Laurita Fernández sobre su primera cita con Matías Busquet?

Todo comenzó cuándo Andy Kusnetzoff expresó: “Pasen al punto de encuentro los que tuvieron una cita fallida”. La bailarina no lo dudó y dio un pasó al frente, luego reveló: “Tuve un par, pero también una medio fallida con mi actual pareja”.

“Empezamos a hablar y demoré mucho la cita porque era con alguien que no conocía de ningún lado. Pedí referencias, hasta que llegó el día de la primera cita”, continuó Laurita Fernández y agregó: “Me pasa a buscar, me subo al auto y había un olor que no se podía respirar. Una baranda, olor feo. Lo saludo, pensando que era medio sucio y no, tenía perfume, pulcro, prolijo. Estuve toda la cita analizándolo”.

“Como labura en el campo, tenía como el olor de los caballos en las botas que tenía en el baúl. Tenía todo ahí, pero yo no sabía”, cerró la mediática sobre Matías Busquet.

¿Qué dijo Laurita Fernández sobre "Minuto para Ganar"?

Fue Majo Martino quién reveló que habló con la bailarina y expresó: “Ella me dice: ‘Me tantearon de muchísimos programas de tele, pero no coincidían con la gira que estoy haciendo de teatro. Pero de ese programa nadie me llamó’”.

Por último, la panelista reveló sobre su charla con Laurita Fernández: “La frase de Laurita es: ‘Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para ganar’”.