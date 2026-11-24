Matías Mayer anunció con alegría que será papá por primera vez y compartió un emotivo posteo en la red.

Matías Mayer será papá por primera vez

El actor de la serie "Gordon" dio la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram y publicó un carrete de fotos junto a su pareja, Sofía Angelucci.

"¡Y de golpe se agranda la familia! Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo", escribió.

En las imágenes se la puede ver a la futura mamá luciendo su pancita, acompañada por su perrita Mona que cuida de ella.

De inmediato, la publicación de Matías Mayer se llenó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la familia.

El actor, que participó de ficciones como Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Barrabrava, El último gigante e Historia de un Clan, entre otros proyectos, está de novio con Sofía Angelucci desde hace cuatro años y medio.

En septiembre durante su visita al ciclo Otro Día Perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini, Mayer dio algunos detalles sobre el inicio de su relación con la abogada.

Allí, Matías contó que el primer encuentro se dio cuando coincidieron en una salida nocturna y que se sintieron atraídos luego de una conversación sobre Boca Juniors.

Años despúes, Matías Mayer y Sofía Angelucci serán papás por primera vez, y transitan esta nueva etapa con felicidad.