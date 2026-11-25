A 35 años de su estreno, Macaulay Culkin podría volver a interpretar a Kevin McCallister en una nueva secuela desarrollada por Disney de Mi pobre angelito, esta vez, asumiendo el rol de padre.

¿Habrá una nueva película de Mi pobre angelito con Macaulay Culkin?

Según confirmaron varios medios vinculados al espectáculo como Deadline y Variety, el proyecto ya está en marcha, aunque en una etapa muy temprana.

Lo que se sabe, hasta el momento, es que el proyecto avanza en 20th Century Studios, propiedad de Disney, con Seth Rogen y Evan Goldberg a cargo del guion y de la producción.

Macaulay Culkin en la primera versión de Mi pobre angelito

La propuesta salió del propio actor. Según Deadline, surgió después de una reunión que Culkin tuvo meses atrás con David Greenbaum, responsable de Disney Motion Pictures. Allí parece que Culkin planteó una historia con un Kevin adulto en una nueva dinámica familiar y con situaciones que retomarían algunos elementos de las películas originales.

Pese a la filtración, por ahora Disney no reveló detalles oficiales de la trama, ni del resto del elenco.

¿De qué trataría la nueva Mi pobre angelito?

La idea, que el actor compartió durante las actividades por el 35° aniversario del filme, propone un giro completo de la original. En esta nueva versión, Kevin sería un padre viudo o divorciado que se encarga de la crianza de su hijo pero que, por sus responsabilidades laborales, termina descuidando la relación con el pequeño.

Macaulay Culkin es padre de dos hijos

El conflicto aparece cuando el padre termina fuera de su propia casa. El actor lo resumió con una frase que ya se volvió el gancho de la historia: "Mi hijo no me deja entrar… y él es quien está poniendo las trampas para mí".

Es decir, los roles se invierten: el niño que defendía su casa de los ladrones se transformó en un padre que no puede entrar a su hogar por decisión de su propio hijo.

¿Qué dijo Chris Columbus, el director de las dos primeras películas?

El cineasta expresó sus reservas respecto del proyecto durante una entrevista con Variety. Además, puso el foco en una ausencia dolorosa: Catherine O'Hara, que interpretó a Kate McCallister -madre del pequeño en la ficción- y que murió el 30 de enero de 2026, a los 71 años.

Macaulay Culkin junto a Catherine O'Hara en la ficción y en la vida real

"Catherine, como siempre he dicho, representa el 50% de 'Mi pobre angelito'", afirmó. Y agregó, refiriéndose a ella y a Culkin: "Sin esos dos en la película, no hay película, porque ellos crean el núcleo emocional de esa historia".

Todavía no se confirmó si Columbus participará de la nueva producción, ni tampoco se mencionaron plazos y mucho menos fecha de estreno.

La primera película, de 1990, mostró a Kevin, un niño de ocho años que se queda solo en casa en Navidad y protege su hogar de los ladrones Harry y Marv. En 1992 llegó Perdido en Nueva York. Las dos juntas recaudaron 836,3 millones de dólares en todo el mundo.

La saga siguió con otras cuatro producciones, incluida Mi pobre y dulce angelito (2021), en Disney+, pero ninguna volvió a tener a Culkin como protagonista.