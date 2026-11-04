miércoles 04 de noviembre del 2026
FIGURA INTERNACIONAL Hoy 12:35

Mario Pergolini entrevistará a Ronnie Wood: la gran apuesta de El Trece con Otro día perdido

El cantante de los Rolling Stones se prepara para un mano a mano con el conductor antes de sus shows en el país.

Ronnie Wood
Ronnie Wood | redes

Mario Pergolini sorprenderá con un excelentísimo invitado en Otro día perdido (El Trece) al recibir a Ronnie Wood, el cantante de los Rolling Stones, este miércoles 4 de noviembre.

El anuncio revelando la entrevista lo compartió el canal mediante sus redes sociales: "¡Mañana nos visita una leyenda del rock! Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Día Perdido. ¡Ni se les ocurra perdérselo!"

La visita del artista al país se da en el marco de sus presentaciones en el Movistar Arena este viernes 6 de noviembre y en el Metropolitano de Rosario el domingo 8 de noviembre. 

Ronnie Wood en Otro día perdido
Ronnie Wood en Otro día perdido

De esta forma, con la recepción de una figura internacional, buscarán mejorar los números del rating que suelen rondar los 5 puntos y ganarle a su competencia directa, MasterChef Celebrity en Telefe con la conducción de Wanda Nara. 

Ronald David Wood es guitarrista, cantante, compositor y pintor británico, nacido el 1 de junio de 1947 en Hillingdon, Londres. Es conocido sobre todo por ser guitarrista de The Rolling Stones, banda a la que se unió en 1975 tras la salida de Mick Taylor, y de la que sigue formando parte junto a Mick Jagger y Keith Richards.

¿Cómo comprar entradas para ver a Ronnie Wood?

Las entradas para Ronnie Wood aún están disponibles en la página oficial del Movistar Arena y quedán ubicacviones disponibles desde 115 mil pesos. 

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