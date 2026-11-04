Mario Pergolini entrevistará a Ronnie Wood: la gran apuesta de El Trece con Otro día perdido

Mario Pergolini sorprenderá con un excelentísimo invitado en Otro día perdido (El Trece) al recibir a Ronnie Wood, el cantante de los Rolling Stones, este miércoles 4 de noviembre.

El anuncio revelando la entrevista lo compartió el canal mediante sus redes sociales: "¡Mañana nos visita una leyenda del rock! Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Día Perdido. ¡Ni se les ocurra perdérselo!"

La visita del artista al país se da en el marco de sus presentaciones en el Movistar Arena este viernes 6 de noviembre y en el Metropolitano de Rosario el domingo 8 de noviembre.

Ronnie Wood en Otro día perdido

De esta forma, con la recepción de una figura internacional, buscarán mejorar los números del rating que suelen rondar los 5 puntos y ganarle a su competencia directa, MasterChef Celebrity en Telefe con la conducción de Wanda Nara.

Ronald David Wood es guitarrista, cantante, compositor y pintor británico, nacido el 1 de junio de 1947 en Hillingdon, Londres. Es conocido sobre todo por ser guitarrista de The Rolling Stones, banda a la que se unió en 1975 tras la salida de Mick Taylor, y de la que sigue formando parte junto a Mick Jagger y Keith Richards.

¿Cómo comprar entradas para ver a Ronnie Wood?

Las entradas para Ronnie Wood aún están disponibles en la página oficial del Movistar Arena y quedán ubicacviones disponibles desde 115 mil pesos.