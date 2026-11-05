Ronnie Wood visitó a Mario Pergolini y reveló que sobrevivió dos veces al cáncer: "Tengo la suerte de estar vivo"

Ronnie Wood visitó Otro día perdido (El Trece) y habló de todo. El legendario músico de los Rolling Stones abordó temas delicados en una amena y cordial charla con Mario Pergolini.

¿Qué lo sorprendió a Ronnie Wood del público argentino?

El legendario músico, segunda guitarra de los Rolling Stones, se presentará en el Movistar Arena este viernes 5 de noviembre, pero antes pasó por el living del programa de Mario Pergolini.

Durante la entrevista, Ronnie se dio el gusto de zapar unos minutos con la banda musical del programa, primero con su armónica, y luego con una guitarra acústica para deleite de todos los presentes en el estudio.

Tampoco faltó el halago del músico al público argentino por su calidez, pero también por su creatividad. "¿De dónde consiguen esos cantitos?", se preguntó asombrado al escuchar a los presentes repetir "Oh, vamos los Stones..."

¿Qué contó Ronnie Wood sobre su amistad con Diego Maradona?

El músico recordó con mucho humor y afecto su vínculo de amistad con el crack argentino y habló de las noches de fiesta que compartieron pese a que el Diez no hablaba inglés. "Nos comunicábamos a través de la música", explicó.

Wood reveló que eran tan amigos que solían intercambiar sus nombres de pila: "Él solía decirme 'Diego' y yo solía llamarlo 'Ronald'".

Al ver fotos de ambos juntos, el guitarrista bromeó sobre aquellas salidas nocturnas: "Pasamos unas cuantas noches divertidas juntos y después nos olvidábamos de lo que había pasado".

¿Qué dijo Ronnie Wood sobre su salud?

El integrante de los Rolling Stones contó que debió luchar contra un cáncer de pulmón y con otro en las células, logrando vencer a la enfermedad en dos oportunidades.

En la charla con Pergolini reconoció que sobrevivió dos veces al cáncer: "Durante la pandemia y después". Y detalló: "Comenzó en 2017 con el cáncer de pulmón, así que me lo extirparon, y luego el cáncer de células pequeñas llegó en 2020".

Respecto de su lucha contra las enfermedades, Wood afirmó que le gusta difundir mensajes de esperanza entre la personas que sufren y reveló que los médicos le dieron el alta definitiva, noticia que mereció el aplauso de los presentes.

¿Qué dijo Ronnie Wood sobre las adicciones?

Al ser consultado por Pergolini sobre si tuvo miedo ante sus diagnósticos de cáncer, el entrevistado respondió que no porque se encuentra limpio y sobrio desde hace 16 años. "Esos días quedaron en el pasado", aseguró.

El músico contó que en un momento de su vida tuvo la fuerza y la serenidad necesaria para decir "bueno, ya hice todo, así que tengo la suerte de estar vivo".

¿Qué dijo Ronnie Wood sobre el futuro de los Rolling Stones?

Respecto del tema, el músico reveló que el futuro de las giras de la legendaria banda está en pausa debido a que, por el momento, Keith Richards no quiere.

Pero, para alegría de los seguidores del grupo, contó que se reunió en varias oportunidades con Mick Jagger y que están esperando a que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro. "Él está un poco apático y no quiere hacer giras por ahora", reconoció.

Enseguida, dijo que su decisión personal no fue sentarse a esperar, sino salir a tocar y que recibió un mensaje muy especial de un amigo que lo llenó de satisfacción: "Tenía un mensaje de Rod Stewart en mi teléfono que decía 'Ronnie, estoy tan orgulloso de vos, viejo amigo, estoy contento de que estés saliendo a tocar y todo el mundo me dice que están disfrutando lo que estás haciendo'".