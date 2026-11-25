Barbie Simons sorprendió con una confesión en su visita a Otro día perdido (El Trece) que involucraba a una tercera persona que tiene como amor platónico de Agustín "Rada" Aristarán.

En medio de la entrevista, la conductora admitió ser muy fanática del mago: “Nos hemos conocido, soy fan del Rada. He ido a todos sus shows, acá, en Miami, en todas partes. Soy declarada fan del Radis”.

Además, mandó al frente a una amiga suya: "Tengo una amiga muy famosa, muy famosa, argentina, con respeto a Fer obvio, que muere de amor por el Radis”.

Incluso, aseguró que el nivel de fanatismo la ha llevado a decir: “‘Si no estuviese en pareja, el Radis sería mi permitido’”.

Además, sugirió que Fer Metilli debe estar acostumbrada a que las mujeres se enamoren de él: “Fer debe estar acostumbrada a estar con un hombre deseado. Es un sex symbol el tipo”.

De todas maneras, no quiso dar el nombre para no quemarla más y aclaró que no se trataba de Pampita, frente a las especulaciones.

¿Qué le pasó a Barbie Simons?

En su visita a En Subida, el ciclo conducido por Pamela David en Blender, habló por primera vez de cuando fue víctima de una estafa con el dinero que había heredado de su padre, Leonardo Simons, y relató cómo ese episodio impactó en su salud mental.

"Posiblemente el año pasado fue uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá", empezó contando y admitió: "Me sucedieron muchas cosas en lo personal, tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo".

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Simons contó que fue estafada con el dinero que representaba la herencia de su padre: "Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué".

Incluso, explicó lo significativo que era para ella: "Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar. Me dolió porque me sacaron lo que me quedaba de mi papá, su esfuerzo, su trabajo".

Además, reveló: "Una suma de plata muy importante que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron", por lo que lo llevó a la Justicia: "Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero bueno, esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más".

"Sentí mucho dolor, mucha culpa de sentir que lo había traicionado, su memoria, su trabajo, su compromiso de tantos años y que yo nunca había tocado", concluyó.