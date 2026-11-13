Bizarrap dejó uno de los momentos más comentados de los Latin Grammy 2026 cuando anunció el final de uno de sus proyectos más extensos y que lo ha llevado a convertirse en uno de los productores más conocidos a nivel mundial.

Tras ganar su estatuilla a Mejor Canción Urbana por su exitosa colaboración junto a Daddy Yankee en la celebración que se realizó en MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tomó el micrófono para agradecer al puertorriqueño.

Sin embargo, lo que parecía ser un festejo, se convirtió en un momento de nostalgia para sus fanáticos: “Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y ahora está llegando a su fin”.

Además, reconoció el placer que significó para él grabar con el cantante: “Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y ahora me emociono de solo pensarlo”.

“Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes. Muchísimas gracias”, concluyó en referencia al trabajo que ha hecho para que los artistas que recién comienzan, sean conocidos mundialmente.

Los argentinos que brillaron en los Latin Grammy 2026

Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fito Páez y Bizarrap, entre otros, brillaron en los Latin Grammy 2026. La ceremonia, realizada este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se caracterizó por un claro protagonismo de artistas argentinos.

Hubo premios para Milo J, Trueno (en una estatuilla compartida), CA7RIEL y Paco Amoroso, Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla. Los galardones cubrieron la música urbana, la electrónica, el rock, el folclore y el tango.

Milo J, el más premiado

Con apenas 19 años, se llevó cuatro estatuillas. Ganó Grabación del Año por Niño, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por La Vida Era Más Corta, y Mejor Interpretación Urbana por Gil, con Trueno.

Al recibir el de diseño, el artista oriundo de Morón les dedicó el premio a quienes trabajaron en la imagen del disco: "Aguante la Vida era Más Corta, aguanten los diseñadores gráficos. Muchísimas gracias".

Sobre Gil, explicó: "Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí".

El premio folclórico fue el que más lo movilizó. Contó que "ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza" y cerró: "Aguante el folclore y Santiago del Estero".