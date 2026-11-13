Vicky Xipolitakis celebró la decisión de la Justicia de imponerle a Javier Naselli una probation. La modelo contó su experiencia y aseguró que muchas mujeres que viven la misma situación se contactaron con ella.

¿Qué dijo Vicky Xipolitakis sobre el fallo contra su exmarido Javier Naselli?

La modelo obtuvo un fallo judicial a su favor en la causa por violencia intrafamiliar contra el empresario. La resolución, dictada el 11 de noviembre de 2026 por la Justicia Penal de Avellaneda-Lanús, impuso al empresario una probation por el plazo de un año.

El proceso judicial se originó debido a un episodio ocurrido en 2024, en el cual Naselli rompió el teléfono celular de la modelo frente a Salvador, el hijo que tienen en común, y las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad.

Entrevistadas por la notera de LAM (América), la modelo expresó su satisfacción por el accionar de la Justicia: "Celebro como madre, sobre todo, y como mujer todos estos años de lucha, de sufrimiento, que la verdad haya triunfado, salido a la luz y que se haya hecho justicia".

Vicky reconoció que para sobrellevar el angustiante momento debió hacer terapia y reconoció, además, que fue fundamental la contención familiar.

También habló de que su gran motivación fue su hijo: "Son situaciones tristes, más cuando hay chicos en el medio y me tenía que armar, aunque a veces estaba rota me hice fuerte por él y porque le prometí nunca bajar los brazos".

"Celebro que se haya hecho justicia. La necesitaba para sanar por todo lo que vivimos, lo que sufrimos, todas las lágrimas que muchos decían y no conocían. Así que hoy, como madre y mujer, triunfó la verdad. Costó, pero salió a la luz", reflexionó ante la cronista.

Y agregó al respecto: "A veces me escondía trás una sonrisa, pero estaba rota. Ahora, a seguir adelante, soy una agradecida, tengo trabajo, tengo una familia hermosa".

Xipolitakis aprovechó la charla para alentar a otras mujeres que pasan por la misma situación que ella que recurran a la Justicia: "Así que denuncien, porque a veces cuesta un montón y te debilitás y querés bajar los brazos, pero a la larga se hace justicia. Así que hoy celebro que se haya hecho justicia y gracias a todos por el respeto y por acompañarme en este momento".

Finalmente, la entrevistada dijo sentirse sorprendida por la gran cantidad de mujeres que la contactaron y que sufren situaciones de violencia por parte de sus parejas.

¿Cuál es la pena que deberá cumplir Javier Naselli?

Tras la entrevista, Laura Ubfal detalló qué medidas se le impusieron al empresario encontrado culpable de haber ejercido violencia intrafamiliar.

Durante los próximos doce meses, el empresario deberá cumplir con una restricción perimetral. Naselli tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Xipolitakis, su hijo, su entorno familiar, su domicilio o su lugar de trabajo, así como mantener cualquier tipo de contacto directo o por terceros.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se casaron el 5 de febrero de 2018 en Nueva York y se separaron al año siguiente

Deberá asistir de forma obligatoria al programa estatal Hablemos (destinado a varones que ejercieron violencia) y realizar un tratamiento psicológico acreditando su inicio y continuidad.

Aunque reside en Nueva York, quedará bajo la supervisión del Patronato de Liberados bonaerense, por lo que tendrá que presentar informes trimestrales y realizar una donación de alimentos a una institución.

Finalmente, respecto de la cuota alimentaria, la Justicia le exigió regularizar la deuda de dos años que mantiene con su hijo, motivo por el cual figura en los registros de deudores y tiene prohibido salir de Argentina en caso de ingresar al país.