Piden anular la declaración de "Pity" Álvarez tras un informe lapidario: ¿Qué pasó?

Tras la declaración de Cristian “Pity” Álvarez en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz, este jueves 5 de noviembre la clínica psiquiátrica de Castelar aseguró que dio positivo por cocaína.

¿Por qué piden anular la declaración de Pity Álvarez?

En DDM compartieron el documento que compartió la clínica psiquiátrica de Castelar y en el informe que le entregaron al Juzgado Nacional en lo Civil N.º 4 el artista admitió: “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”.

El Pity Álvarez se negó a revelar quién se la había entregado, pero en el establecimiento intentó destruir un envoltorio de plástico. La institución pidió que no se vuelva a movilizar al artista para declaraciones para evitar que ocurra de nuevo mientras que desde el ciclo de América revelaron que los representantes de Cristian “El Gringo” Díaz pidieron anular la declaración.

¿Qué declaró el Pity Álvarez?

"Ayer finalmente declaró el Pity Álvarez, muy distinto a lo que vimos los últimos meses, y pudo reconstruir los hechos con muchos detalles", comenzó el equipo de DDM y sumaron: "Efectivamente Cristián Díaz lo llevaba a la villa a comprar drogas, y que en una oportunidad cuándo se bajó del auto él le robo la mochila. Dijo que luego de eso le devolvieron la mochila, pero le faltaba plata".

"Dicen que Pity no lo había amenazado, pero sí le dijo que tenían que hablar. Él dice 'Cuándo estaba caminando con mi novia el me increpó y veo que tiene algo en la cintura', en el medio dice que le pidió una selfie", continuaron sobre el Pity Álvarez y agregaron: "Después dijo que no pudo salir corriendo por un problema en la cadera, que finalmente disparó al cuerpo para poder defenderse".

Por último, desde el ciclo de América TV cerraron: "Pidió disculpas y dijo que estaba arrepentido, también propuso hacer un recital para ayudar a las hijas de las víctimas. Una actitud muy distinta".