El Pity Álvarez declaró en el juicio por homicidio que enfrenta: ¿Qué dijo?

Tras la internación que sufrió en medio del juicio por el homicidio de un vecino, este lunes 2 de noviembre el Pity Álvarez declaró ante la Justicia y dio detalles inéditos de lo que sucedió ese día.

¿Qué declaró el Pity Álvarez?

"Ayer finalmente declaró el Pity Álvarez, muy distinto a lo que vimos los últimos meses, y pudo reconstruir los hechos con muchos detalles", comenzó el equipo de DDM y sumaron: "Efectivamente Cristián Díaz lo llevaba a la villa a comprar drogas, y que en una oportunidad cuándo se bajó del auto él le robo la mochila. Dijo que luego de eso le devolvieron la mochila, pero le faltaba plata".

"Dicen que Pity no lo había amenazado, pero sí le dijo que tenían que hablar. Él dice 'Cuándo estaba caminando con mi novia el me increpó y veo que tiene algo en la cintura', en el medio dice que le pidió una selfie", continuaron sobre el Pity Álvarez y agregaron: "Después dijo que no pudo salir corriendo por un problema en la cadera, que finalmente disparó al cuerpo para poder defenderse".

Por último, desde el ciclo de América TV cerraron: "Pidió disculpas y dijo que estaba arrepentido, también propuso hacer un recital para ayudar a las hijas de las víctimas. Una actitud muy distinta".

¿Por qué tuvieron que internar al Pity Álvarez?

El martes 29 de septiembre, la medida judicial fue tomada después de que el músico intentara escaparse del Hospital Tornú, donde se encuentra internado por una crisis hipertensiva.

Desde el Juzgado Civil determinaron que debe continuar internado hasta que se confirme su posible derivación a una institución psiquiátrica. Por otro lado, se solicitó que el director del establecimiento tendrá que informar su cuadro de salud cada 30 días.

"Se deberá tener en cuenta que la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible, y que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones, de modo que superada la causa que dio origen a la medida de protección, deberá proceder a la inmediata externación, sin necesidad de orden judicial", dice el informe.