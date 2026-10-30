Nicole Neumann sufrió un accidente en un baño y terminó con un dedo ensangrentado: "No me puede pasar esto"

Nicole Neumann sorprendió a sus compañeros de streaming al contar una impensada experiencia que vivió días atrás en el baño de un club deportivo. Lo que parecía una visita rutinaria al toilette terminó convirtiéndose en un momento de desesperación.

¿Qué le pasó a Nicole Neumann en el baño de un club y por qué terminó con un dedo ensangrentado?

La anécdota salió a la luz durante una emisión de su ciclo Solo con Niki. Allí, la modelo reconstruyó paso a paso el episodio y explicó que todo comenzó cuando quiso accionar el botón del inodoro.

El problema fue que como no podía presionar el mecanismo debido al largo de sus uñas no tuvo mejor idea que doblar el dedo índice para hacerlo.

"Voy al baño, uñas larguísimas. No podía tirar la cadena por el cosito que tenés que apretar (para abajo), entonces meto el dedo (doblado). Cuando lo voy a sacar no me sale, se me trabó", relató.

Lo que parecía un inconveniente menor se transformó rápidamente en una situación angustiante. Nicole descubrió que no podía sacar el dedo. "¡No entienden la desesperación que me agarró!", exclamó al recordar lo que sintió en ese momento.

A la dificultad para liberarse se sumó otro problema: estaba sola en el baño. La posibilidad de que alguien entrara y la encontrara en esa situación le generaba, según reconoció, una enorme incomodidad. "¡Tenía el dedo atascado! ¡No me puede pasar esto! No había nadie. ¿Qué iba a ponerme a gritar? ¡Qué papelón!", recordó.

Nicole Neumann sorprendió a todos con su relato | Captura Stream

La modelo explicó que comenzó a sentir mucho calor y que no sabía cómo resolver el inconveniente. En lugar de pedir ayuda, decidió intentar salir del problema por sus propios medios: "En un momento, me dije: ‘Me saco el dedo, pero lo saco. Chau, saldré sin dedo, pero no voy a salir con la tapa del inodoro en el dedo".

Finalmente, Nicole contó que tiró con fuerza para intentar destrabar el dedo. Pero la maniobra tuvo una consecuencia mucho más dolorosa de lo que imaginaba.

"Tiré tanto, con un dolor, que me corté. Estaba todo ensangrentado. Tiré con tanta fuerza y con un dolor tal que me corté todo el dedo y terminé llena de sangre", afirmó.

La modelo recordó el episodio entre risas, aunque dejó en claro que en aquel momento la situación había sido angustiante. Al cerrar la anécdota, Nicole Neumann hizo una reflexión sobre el uso de uñas muy largas: "Son divinas, pero son muy incómodas".