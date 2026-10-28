El fuerte descargo de Nicole Neumann tras una indignante situación con su hija: "No sé en qué me voy a convertir"

Este miércoles 28 de octubre, Nicole Neumann compartió un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram sobre el drama que vive para tramitar el DNI de una de sus hijas.

¿Qué dijo Nicole Neumann en su cuenta de Instagram?

"Me miraron con cara de: 'Señora, está loca'. Dije: 'Listo, habré flasheado que hice el DNI e hice solo el pasaporte', pero ya empezás a dudar de vos misma, ¿viste?", comenzó la modelo desde sus historias. Sin embargo, la mujer fue a Aeroparque y no solo confirmó que hizo el trámite, sino que también constató por qué no llegó.

"Entró, dio una vuelta por el barrio, se las tomó, nunca me dejó el DNI y encima me deja una constancia de que lo tengo que ir a buscar", reveló Nicole Neumann sobre el empleado que tenía que entregar el documento, y agregó: "Te dicen: 'La opción tanto, sino comuníquese por WhatsApp', no sé qué y te cortan. Listo, no me atendió nadie, bárbaro".

"Más vale que vuelvan en 24, 48, 72, 96 horas o no lo sé, porque si no, no sé en qué me voy a convertir", cerró sin filtros la figura en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo Nicole Neumann sobre la denuncia de su vecino?

Luego de que Nicole Neumann revelara que un vecino la denunció e incluso amenazó a sus animales, la modelo reveló que decisión tomó para lidiar con la situación en Desayuno Americano.

“Fui notificada desde la comisión del barrio. Es como que una persona que vive enfrente del mar le molesten las gaviotas y el ruido de las olas”, comenzó la modelo y reveló: “No hablé con él, pero pondré un par de alambrados más y listo, disfruto de mis animales y la naturaleza”.

​“No entiendo a la gente que le molestan los animales, más si viven en un campo, una chacra. Es justamente el espíritu del lugar, sino que se vaya a un barrio cerrado”, continuó Nicole Neumann y cerró: “Amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado. No creo que lo haga, yo sigo creyendo que existen las almas buenas que no pueden hacerle daño a un animal, pero quizá peco de naif”.