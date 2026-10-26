Los emotivos mensajes de Enzo Fernández y Valu Cevantes a su hijo Benjamín en su cumpleaños

Este lunes 26 de octubre, Benjamín, el hijo más pequeño de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, cumplió 3 años de edad. Para celebrarlo, el futbolista y su pareja compartieron imágenes inéditas en sus redes sociales junto a un emotivo mensaje.

¿Cómo fue el mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín?

"Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos", comenzó el futbolista de la Selección Argentina junto a varias fotos del pequeño.

Una de las imágenes que compartió Enzo Fernández.

"Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo", cerró Enzo Fernández en su cuenta oficial de X.

Una de las imágenes que compartió Enzo Fernández.

¿Cómo fue el mensaje de Valu Cervantes para su hijo Benjamín?

"Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma", escribió por su lado la joven en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños de su hijo menor.

Una de las imágenes que compartió Valu Cevantes.

Una de las imágenes que compartió Valu Cevantes.

Por último, Valu Cervantes le expresó al joven Benjamín: "Te amamos con todo nuestro corazón. Después de una cierta cantidad de fotos tiernas, en realidad él es el del último video".

La publicación cosechó rápidamente más de 460 mil "Me Gustas" y miles de comentarios, donde distintos usuarios le desearon un feliz cumpleaños al pequeño.