Catherine Fulop regresó a Venezuela luego de 14 años y mostró con emoción cómo fue el reencuentro con su mamá.

La actriz volvió a su país natal con una mezcla de sentimientos y sensaciones, y lo compartió con alegría en las redes sociales.

Pese a que no dio muchos detalles sobre el motivo de su viaje, Catherine Fulop dejó entrever que se trata de un nuevo proyecto de la mano de Venevision, uno de los canales de televisión abierta más grandes de Venezuela.

"Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!", expresó.

"No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", añadió junto a un video con su madre, Cleopatra García, a quien no veía desde 2021 cuando coincidieron en Estados Unidos.

"Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país", manifestó con esperanza.

"¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos", concluyó Catherine Fulop.

La artista llegó a la Argentina en 1990 y, desde ese entonces, se instaló en el país, construyó su carrera artística y formó una familia.

Pese a eso, Catherine Fulop nunca perdió contacto con Venezuela y así lo demostró a través de las redes sociales y medios de comunicación, manifestándose por diferentes causas.