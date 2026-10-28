Selena Gomez y Demi Lovato protagonizaron un sorpresivo reencuentro y la red explotó

Este miércoles 28 de octubre, Selena Gomez y Demi Lovato revolucionaron las redes sociales al reencontrarse tanto con un icónico video como con una nueva sesión de fotos. Esto sucedió en el marco de un nuevo lanzamiento de la marca "Rare Beauty".

¿Cómo fue el reencuentro entre Selena Gomez y Demi Lovato?

Las dos actrices protagonizaron una nueva campaña de la marca de cosméticos fundada por Gómez, recreando los looks que tenían hace 17 años en la película de Disney "Programa de protección de princesas".

Una de las imágenes que compartió "Rare Beauty" de Selena Gomez y Demi Lovato.

Pero eso no fue todo, ya que Selena Gomez y Demi Lovato también protagonizaron un breve video en donde imitaban los vlogs que realizaban en esa época. Junto al mismo, "Rare Beauty" escribió:"18 años después, Delena está de vuelta con un vlog, y sí, todavía se están haciendo (y a nosotros!) sonrojar".

¿Qué es Wondermind de Selena Gomez?

"Wondermind" fue lanzado en 2021, con Gomez como cofundadora, directora de impacto y jefa de marketing, según la demanda registrada en una corte federal.

La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios "formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día", según su sitio web, que invita a los visitantes a suscribirse a un boletín informativo, aclara el medio estadounidense.

Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron 1,2 millones de dólares en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa.

Según la denuncia, se hizo creer a los inversores que se crearía una innovadora aplicación de "Wondermind", se cerrarían acuerdos publicitarios y que ya se estaban preparando reportajes con celebridades.

En cambio, se alega en la denuncia que, "durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores".