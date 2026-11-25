Denisse González le dedicó unas tiernas palabras a Bautista Mascia en su cumpleaños número 30, siendo el tercer festejo que hacen desde que están juntos.

En esta oportunidad, el cantante quiso ir a compartir este día especial junto a su familia, por lo que, viajó a Uruguay junto a su novia.

La ex Gran Hermano, subió una historia de él soplando las velitas y lo acompañó con unas escuetas pero muy sentidas palabras: "Felices 30 años @bautimascia. Qué lindo poder compartir la vida con vos. Te amo, por muchos cumpleaños más juntos".

El mensaje de cumpleaños de Denisse González a Bautista Mascia

Para ellos, es un momento muy especial ya que, en el último tiempo, no han podido disfrutar de viajes por la enfermedad que padece Denisse, que ya la hizo tener varias internaciones este año por la baja de plaquetas.

Bautista Mascia habló sobre la salud de Denisse González

Bautista Mascia habló sobre el estado de salud de su novia Denisse González tras una caída en el nivel de sus plaquetas y dio a conocer que recibió ayuda por parte de Francisco Stoessel, el hermano de Tini Stoessel, en medio de su interna familiar.

El ganador del reality en la edición 2023-2024 visitó el streaming de Resu en Vivo y en el programa "Después que todos" dio detalles sobre la salud de su pareja: “Yo la acompaño al cien. Si hubiese sido el caso que ella diga ‘no quiero subir nada por un mes y nos metemos abajo de la tierra’, yo lo hubiese hecho también. La iba a apoyar”.

“Nace de su parte querer darle tranquilidad a la comunidad, a la gente, transmitir eso y no preocupación, temor”, continuó.

Denisse González y Bautista Mascia

Además, contó cómo se encuentra de ánimos: “Es compleja la situación, por momentos se trata de mostrar más liviana. Fueron semanas duras”. Y agregó: “Hoy ella está bien. El 27 de agosto tenemos un examen bastante importante, que es un recuento nuevo de plaquetas donde vemos el resultado de un nuevo tratamiento. Hoy está bien en casa”.

Posteriormente, Bautista Mascia lanzó un mensaje positivo y expresó: “Siempre para adelante y con mucha fuerza. Positivos. El cuerpo escucha a la mente”.

Por otra parte, el exhermanito reveló que Francisco Stoessel le envió un mensaje y afirmó: “Me escribió Fran Stoessel, yo tengo muy buena onda con él, y me contó que Alejandro tuvo una enfermedad autoinmune y tuvo también baja de plaquetas”.

“Me llamó para recomendar los médicos con los que su papá se atendió y me dijo que si necesitaba algo que le avise, que él me ayudaba o nos acompañaba. Muy buena onda, es lindo que la gente te quiera ayudar”, concluyó Bautista Mascia.