Noah Wyle fue elegido por PEOPLE como el hombre vivo más sexy del mundo: "Pensé que era una broma"

Noah Wyle, protagonista de la multipremiada serie "The Pitt", ha sido elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2026. De esta manera, toma la posta de Jonathan Bailey, elegido en 2025. La noticia se publicó en la revista y se reveló también en el podcast Good Hang with Amy Poehler durante la participación del actor.

Portada de Noah Wyle en "El hombre más sexy del mundo" de revista People, el 27 de octubre de 2026. Crédito: Jeff Lipsky

¿Quién es el hombre más sexy del 2026?

Wyle, de 55 años, reaccionó con incredulidad, diciendo que pensó que era una broma, y mencionó que su esposa Sara lo convenció de aceptar el título. "Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor", dice Noah Wyle, quien fue coronado como el hombre más sexy del mundo, según la revista People, que desde 1985 descata a actores, músicos e incluso políticos por su atractivo.

Su esposa la actriz Sara Wells, de 46 años, lo convenció de aceptar el "reconocimiento". "Piensa que soy un buen tipo y que la clase de persona, de padre y de marido que soy, merece ser promovida", señala el actor conocido por su papel de Dr. John Carter en ER y actualmente como Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt. "Pensé: "Ok, si vos lo decís". Sin mencionar que "le complació mucho que esto reflejara su buen gusto", añade.

Noah Wyle luce una chaqueta vaquera de trabajo de RRL, vaqueros, camisa vaquera y botas, y un reloj vintage Rolex Submariner "root beer" de Wanna Buy a Watch. Crédito: Jeff Lipsky

En los años 90, cuando conquistaba corazones como el apuesto joven Dr. Carter en ER , él y sus compañeros de reparto George Clooney , Eriq La Salle y Anthony Edwards aparecieron en la portada de la edición de la revista dedicada a los "Hombres Más Sexys de ER ". Clooney, por supuesto, se alzó con el título de Hombre Más Sexy del Mundo en dos ocasiones. ¿Pero Wyle? De alguna manera, se lo dejamos escapar.

Consultado sobre qué esperaba tras el nombramiento, Noah bromeó: "Espero que esto lo cambie todo. Espero que de ahora en adelante todo sea color de rosa, leche y miel. No, no lo espero, pero seguro que mis amigos y familiares se van a burlar mucho de mí".

Noah Wyle, y su perra Lily, con una chaqueta de cuero vintage de Denim Doctors, vaqueros y botas de RRL, camisa de Sunspel y gafas de sol Moscot. Crédito: Jeff Lipsky

Cuando le preguntaron cuándo se sintió bien consigo mismo, respondió: "Tenía tantas esperanzas de que hoy fuera el día. 'Mírate. Eres el hombre más sexy del mundo. Por fin puedes sentirte cómodo contigo mismo'. Todavía no. Me gusta ponerme en el lugar de los demás. Me gusta interpretar personajes. Me siento cohibido. Sigue siendo la interacción más difícil para mí: hablar sin guion, siendo yo mismo".

Noah Wyle con chaqueta y camisa de Polo Ralph Lauren, vaqueros y botas de RRL. Crédito: Jeff Lipsky

"¿Cómo te ha influido la paternidad?". "Ese fue el evento más trascendental de mi vida. Me entregaron a mi hijo y pensé: 'Ahora lo entiendo. No se trata de mí, se trata de ustedes'. Fue entonces cuando renuncié a E.R. Nació un martes. Fui a trabajar el miércoles, jueves y viernes, pasé tiempo con él por primera vez el sábado, volví al trabajo el lunes siguiente y miraba mi reloj, pensando: 'Vamos, ¿qué estamos haciendo?'. Nunca había intentado apresurarme en el trabajo para llegar a casa, y pensé: 'Bueno, ¿dónde quieres estar?'. Así que presenté mi renuncia. Lo llamé divorcio con derecho a visitas y regresé para el último episodio", contó.

"¿De qué estás más agradecido ahora?". "Tengo una esposa maravillosa. Tengo hijos maravillosos. Tengo cuatro padres que aún viven y pueden, ya sabes, alimentarse solos, cenar y dar consejos. Estoy agradecido por mi trabajo. Estoy agradecido por mis colegas. Estoy agradecido por mis amigos y mentores, y por los maestros que he tenido".

Noah Wyle luce una sudadera de Silverlake Vintage, vaqueros y botas de RRL, camisa de Sunspel y gafas de sol de Oliver Peoples. Crédito: Jeff Lipsky

La portada de la edición especial ya está disponible en la app de People y para suscriptores VIP.

¿Quién es Noah Wyle?

Noah Strausser Speer Wyle es un actor, productor, director y guionista estadounidense, nacido el 4 de junio de 1971 en Hollywood, Los Ángeles, California. Actualmente tiene 55 años.

Saltó a la fama mundial por interpretar al Dr. John Carter en la serie médica ER de la NBC, desde 1994 hasta 2009, donde estuvo como regular durante 11 temporadas y recibió varias nominaciones al Emmy.

Portada de Noah Wyle en "El hombre más sexy del mundo" de revista People, el 27 de octubre de 2026. Crédito: Jeff Lipsky

Otros trabajos destacados incluyen su papel de Steve Jobs en la película para televisión Pirates of Silicon Valley (1999); como Flynn Carsen en la franquicia The Librarian; como Tom Mason en la serie de ciencia ficción Falling Skies (2011-2015). También participó en películas como A Few Good Men (1992), Donnie Darko (2001) y Enough (2002) y Leverage: Redemption (2021-2025).

En 2025 protagonizó un contundente regreso al género con el papel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt de HBO Max, un drama médico en tiempo real ambientado en un hospital de Pittsburgh. Por este rol ha ganado el Emmy a Mejor Actor Principal en Serie Dramática en 2025 y 2026, además de un Globo de Oro y otros premios. También es productor ejecutivo, guionista y director de varios episodios de la serie.

Noah Wyle luce una chaqueta de cuero vintage de Denim Doctors, vaqueros y botas de RRL, camisa de Sunspel y gafas de sol Moscot. Crédito: Jeff Lipsky

Estuvo casado con la maquilladora Tracy Warbin, desde 2000 hasta el 2010, con quien tiene dos hijos: Owen (24 años) y Auden (21). Desde 2014 está casado con la actriz y cantante Sara Wells; juntos tienen una hija, Frances (nacida en 2015).

¿Quiénes son los hombres más sexys del mundo?

Noah Wyle fue el último en ser nombrado el hombre vivo más sexy de People.Jonathan Bailey fue elegido en 2025 y John Krasinski en 2025, y previamente la corona fue de Patrick Dempsey. Chris Evans, actor de Marvel, que fue nombrado el hombre vivo más sexy de People en 2022. Paul Rudd, protagonista de Ant-Man, recibió el título en 2021, mientras que el villano de "Black Panther" Michael B. Jordan lo ostentó en 2020. El actor de "Thor", Chris Hemsworth, fue elegido en 2014 como el hombre vivo más sexy.

Entre quienes recibieron la distinción antes que él están John Legend, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum y David Beckham.

Cada año, desde 1985, la revista norteamericana elige al que denomina el hombre más sexy del planeta, título que con anterioridad ha otorgado a Johnny Depp, Pierce Brosnan, Richard Gere, Denzel Washington, Sean Connery, Blake Shelton, entre otros.

Mirá todas las fotos de Jonathan Bailey en la galería de abajo.