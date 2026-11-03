La mala noticia que recibió José Luis Gioia mientras se recupera de un ACV

José Luis Gioia generó en las últimas semanas una gran preocupación por su salud. Pasado el susto y mientras se recupera, el actor recibió una mala noticia vinculada a su trabajo en la serie Menem.

¿Qué le pasó a José Luis Gioia?

El actor de 73 años estaba participando de la segunda temporada de la serie que retrata la vida del expresidente cuando se descompensó en pleno set de grabación y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Se supo después que Gioia había sufrido un ACV isquémico en pleno rodaje por lo que estuvo casi tres semanas internado en terapia intensiva.

Después de varios días de coma inducido y con asistencia respiratoria, el humorista recibió el alta médica y comenzó una nueva etapa de recuperación.

La información se conoció a través de la periodista Maru Leone en el programa de radio de Franco Mercuriali. La panelista aseguró que pudo hablar con las hijas de José Luis para confirmar lo ocurrido.

"El cuadro es de meningoencefalitis, ese era el cuadro por el que ingresa, muchas veces eso se genera por el herpes y puede provocar un ACV", detalló la periodista.

José Luis Gioia estuvo acompañado por sus hija durante la internación

Y agregó: "Él tiene dos hijas, una que vive en México y la otra que vive acá, la verdad que estuvieron muy mal, su hija de México viajó inmediatamente y estuvieron las dos acompañando a su papá, que tiene 73 años y un historial médico que incluye la colocación de stent, problemas de colesterol y demás".

El actor recibió el alta médico y comenzó su recuperación en una clínica de rehabilitación.

Si bien, hay alivio entre sus familiares y amigos respecto de la salud del actor, la preocupación se trasladó a sus compromisos profesionales. Resulta que los productores de la serie, para no retrasar la filmación y cumplir con los plazos establecidos, decidieron apartar a José Luis Gioia de la ficción.

El humorista fue reemplazado en su papel de abogado del exmandatario y todo lo que hasta ahora filmó quedó trunco. De esta forma, las escenas hechas con Gioia volverán a hacerse con el nuevo actor.

Desde su entorno aseguran que la noticia no le cayó nada bien al actor aunque resaltaron que los más importante es que se recupere y vuelva a la actividad en plazos razonables y en buenas condiciones de salud.