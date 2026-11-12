Lionel Scaloni confirmó que continuará al frente de la Selección Argentina después de meses de incertidumbre donde se especulaba con un final en diciembre de este año.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa previa a la nueva fecha FIFA, el Chiqui Tapia dio a conocer la noticia: “Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”.

“Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”, reveló explicando que la primera etapa del contrato se extenderá hasta la Copa América 2027 y, en caso de que ambas partes decidan continuar, será hasta el Mundial del 2030.

La emoción de Lionel Scaloni

Por su parte, el entrenador se mostró muy conmovido: “Quiero agradecer al presidente por el esfuerzo, estoy feliz. Esto me llena, es la verdad. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas. Con el cuerpo técnico teníamos la intención de continuar y hemos llegado a un acuerdo rápidamente. Comienza una nueva era, le daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todos porque son chicos que tienen un potencial enorme, pero no están para dar todavía lo que nos dieron los Messi o los Di María. Estamos en un momento feliz y creo que se lo podemos dar”.

Además, explicó la razón por la que puso en duda su futuro: “Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura un montón de cosas. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como el cuerpo técnico, hizo que esté acá”.

Incluso, manifestó que se siente seguir sin Lionel Messi: “Lo que me animó a seguir no es no tener a Leo. Al contrario. No hay desafío de armar una selección sin Messi: el desafío es competir con estos chicos y con los que vienen. Después, que la pelota entre será fundamental”.

“En la anterior convocatoria a poco tiempo del Mundial. Las respuestas de todos de querer estar fueron positivas y eso fue satisfactorio. No hubo ni uno solo que me dijera que no quisiera estar. Fue una gran señal. Estaba todo encaminado, hay cosas contractuales, pero esa sensación positiva que tuvimos me hizo seguir”, siguió diciendo.

Y, lanzó cuál fue su motivación final entre lágrimas: “Los jugadores querían que siga, era algo lógico. Mi familia mucho no porque no se querían meter y saben cómo pienso. Seguramente estarán felices, mis hijos también. Uno de ellos está ilusionado con jugar con la camiseta de la Selección, pero lo veo difícil. Espero que se pueda hacer algo. Emociona lo del hincha, es difícil de explicar. Un montón me decían que siga y otros, que ya había dado un montón. Agradezco las muestras de cariño. Es verdad que gran parte de la elección fue seguir por la gente y ver la felicidad que tienen con la Selección".

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