El desopilante momento de Susana Giménez durante el cumpleaños de su hermano Patricio: el video

Susana Giménez protagonizó un divertido momento durante la celebración del cumpleaños de su hermano Patricio, que quedó registrado en un video para delicia de los seguidores de la diva en las redes sociales.

¿Qué hizo Susana Giménez en el cumpleaños de su hermano?

Patricio Giménez organizó una celebración íntima para su cumpleaños número 51 en su casa de Punta del Este en la que no podía faltar su hermana, la diva de los teléfonos.

El músico se encargó luego de compartir un video con sus seguidores donde se los puede ver a ambos juntos frente a la torta en el momento exacto en el que el homenajeado debe cumplir con el ritual de soplar las velitas.

Tal como lo haría cualquier hermana mayor, Susana le explicó a Patricio -como si no lo supiera- cuáles eran los pasos a seguir para el tradicional ritual festivo. "Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís", le dijo a su hermano.

Patricio acató las instrucciones al pie de la letra y, cuando terminó se soplar, la conductora preguntó por las dudas: "¿Los pensaste a los tres deseos?". La respuesta del agasajado fue afirmativa y cerraron el momento con un cálido abrazo.

Susana Giménez y su hermano Patricio | Instagram

"¡Para que se cumplen, para que esté todo bien!", lanzó la diva. "Te amo", respondió Patricio, que estaba acompañado también de su mascota, una perra negra a la que le puso de nombre Rumba.

Ambos hermanos se ubicaron en un sillón frente a una mesa ratona sobre la que pusieron una sencillísima torta de cumpleaños que tenía en su centro una vela, pero no de las que se utilizan para este tipo de celebraciones, sino de las comunes que son utilizadas cuando se corta la luz.

Fiel a su estilo, Susana desvió enseguida su atención hacia su izquierda donde había un enorme ventanal para preguntar si entraba sol por ahí en algún momento del día.

También le recomendó eliminar lo que ella consideró unos yuyos que habían crecido bastante, según la diva. "No son suyos, son puestos a propósito", la corrigió enseguida Patricio.

Enseguida, el cumpleañeros comenzó a cortar la torta de una manera que llamó la atención de Susana y a repartir sus porciones entre los poquitos invitados a la celebración.

El video del momento rápidamente comenzó a circular en las redes generando todo tipo de comentarios. Muchos seguidores de la diva destacaron el cariño que hay entre ellos; y otros, la permanente desfachatez y transparencia de Susana Giménez que se muestra tal cual tanto frente a una cámara de televisión como junto a sus seres queridos en el ámbito familiar.

Susana Giménez se compró una bicicleta y la puso a prueba

Susana Giménez se compró una bicicleta eléctrica plegable y la puso a prueba en el jardín de su casa en Uruguay. La diva de 82 años sorprendió este domingo al mostrarse con su nueva adquisición por el parque de La Mary, su mansión en Punta del Este.

"Me compré una bici. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga", expresó Susana Giménez.

En el video se la ve a la conductora a bordo de una bicicleta eléctrica en color negro, con un look relajado de campera y pantalón, y un peinado descontracturado con dos trenzas.