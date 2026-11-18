Este miércoles 18 de noviembre, Darío Barassi sorprendió a sus seguidores de Instagram al subir un video con una reflexión sobre el paso del tiempo y cómo siente la "vejez" en su propio cuerpo.

¿Qué dijo Darío Barassi sobre el paso del tiempo?

"Ayer tuve fisiatra, kinesiólogo, fui a ver a un otorrino y tuve terapia", comenzó el conductor en sus redes y reveló: "Quiero anticipar mi muerte, entonces cuando yo muera quiero ya tener dónde enterrarme, entonces tuve una reunión de eso".

"No estoy teniendo una buena vejez, hice todo eso en un día. Ver la cabeza, cómo arreglarme el cuerpo y ver a dónde voy a ir cuando me muera", continuó Darío Barassi y cerró: "¡Qué angustia! No estoy teniendo una buena vejez. Necesito hacer algo de joven ya. Estoy cada vez más viejo, mirá las canas que tengo".

¿Darío Barassi seguirá con "Ahora Caigo"?

Santiago Sposato confirmó en Ya fue todo (Jotax Digital) que "en El Trece ya hablan de Ahora Caigo 2027. Están tan contentos con el programa que ya le confirmaron que el año que viene siga adelante del ciclo y en ese horario".

Además, "no quieren hacer ningún experimento, saben que a Barassi le gusta mucho la noche pero lo hablaron con él y con la productora. Están muy contentos con el programa y los números lo certifican".