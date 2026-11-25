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Migue Granados se animó a reflexionar sobre el cambio físico que ha conseguido al bajar 20 kilos en doce meses de pura constancia.
El gran cambio de Migue Granados
Mediante sus historias, el líder de Olga quiso incentivar a aquellos que atraviesan una situación similar a la que atravesaba él: "Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás: les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza".
"Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco", admitió incluso sobre las dificultades que mantiene ahora.
Sin embargo, tiene muchos puntos a favor: "A la noche te pegás un baño, te pones una remera limpia y estás hecho una bad bitch mal. El día de piernas ni hablar, sos una tremenda bad bitch".
Además de que ahora puede entrenar sin tener dolores: "Está buenísimo, no tomé más ibuprofeno, paracetamol todos los días por todos los dolores. No me duele más nada, estoy hecho un toro mordedor".
"Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien", concluyó muy emocionado.